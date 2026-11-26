T.C. EYÜPSULTAN BELEDİYESİ
Sicil Kodu
Adı Soyadı / Unvanı
Borç Miktarı
|27508
|CEMAL TRİKO GİYİM SAN. TİC. A.Ş.
|115.038,00
|36820
|UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş.
|495.370,92
|116488
|ŞÜKRÜ KOÇYİĞİT VARİSLERİ
|72.201,80
|196373
|KEMAL TAŞ
|34.746,02
|263857
|METAL YAPI KONUT A.Ş
|34.869,29
|367589
|TENDURE REKLAM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
|1.751.945,28
|90134414
|AHMET ÇAVUŞ VARİSLERİ
|134.384,20
|90134415
|HAVVA ÇAVUŞ VARİSLERİ
|152.571,38
|90134545
|MARYA (BİLA)
|45.876,43
|90135857
|YUVAN (BİLA)
|37.253,55
|90135863
|PERİKLİ (BİLA)
|66.040,33
|Eyüp Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 2021 yılı mükelleflerinden olup, yukarıda adı ve soyadı yazılı mükellefler adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-105/1 ve 6.md.hükümlerine göre ilgililerin ilah tarihinden başlayarak dairemize bizzat veya bir vaka ile müracat etmeleri ya da taahhhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
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