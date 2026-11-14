T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/388 Esas

Karar No: 2026/141

İ L A N

Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03.02.2026 tarihli ilamı ile sanık Ramazan Ağca hakkında213 Sayılı Kanunun’un 359/b-1 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına; sanık Bilal Aydın hakkında "defter ve belge gizleme"suçundan 213 sayılı yasanın 359/a-2 maddesi gereğince beraatine; sanık Bilal Aydın'ın sahte belge düzenleme suçundan 213 sayılı yasanın 359/b-1 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapisc ezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Hasan ve Cennet oğlu, 01/05/1958 ADANA doğumlu sanık BİLAL AYDIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile katılan kurum vekili Av. Hakkı Yıldırım'ın mahkememize sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.12.11.2026