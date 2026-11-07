GAZİOSMANPAŞA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Sayı : E.81629036-2020/533-Ceza Dava Dosyası
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Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin 2020/533 esas ve 2025/506 karar numaralı 16/09/2025 tarihli ilamı ile 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231 maddesi gereğince sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Ahmad ve Fatemeh oğlu 16/08/1986 doğumlu sanık Kıan Alınejadkamangar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.05.11.2026
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