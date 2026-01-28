T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 11/12/2025 tarih, 2025/242 esas 2025/619 karar sayılı kararla neticeten;

1-Her ne kadar sanık Hasan Gazel Hamwi hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı adde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kapsamında ön görülen denetimli serbestlik tedbiri için çıkartılan tebligatların usule aykırı olması nedeniyle kovuşturma şartının gerçekleşmediğinden CMK m.223/8 uyarınca sanık hakkında açılan iş bu kamu davasının DURMASINA,

2-Karar kesinleştiğinde dosyanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kapsamında denetimli serbestlik tedbirinin usule uygun yürütülmesi hususunda GÖNDERİLMESİNE,

3-Yargılama giderinin kamu üzerinde kamu bırakılmasına,

Kararın Zakarıya ve Amina oğlu 10/01/2002 Halep doğumlu Sanık HASAN GAZEL HAMWİ'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 11/12/2025 tarih, 2025/242 esas 2025/619 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık HASAN GAZEL HAMWİ'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle durma kararı yönünden Gaziosmanpaşa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur.26/01/2026