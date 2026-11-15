Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 15.11.2026
İLAN

GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2025/39
Karar : 2026/625
İ L A N
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 10/09/2026 tarihli ilamı ile sanıklar Fatih Gedik, Berk Dıkdıgıoğlu, Hamza Kansız, Muhammet Mustafa Türkeş, Tuncay Doğan, Tuncay Filiz ve Ufuk Gedik hakkında sanıkların mahkumiyetine karar verildiği, Şevket ve Ayşeoğlu, 25/04/1998 Küçükçekmece doğumlu Müşteki GÜNEŞ ÇEBER tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve İstinaf Dilekçeleri tebliğ edilememiştir.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 13.11.2026

#ilangovtr Basın No: ILN02597061

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.