GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2025/39

Karar : 2026/625

İ L A N

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 10/09/2026 tarihli ilamı ile sanıklar Fatih Gedik, Berk Dıkdıgıoğlu, Hamza Kansız, Muhammet Mustafa Türkeş, Tuncay Doğan, Tuncay Filiz ve Ufuk Gedik hakkında sanıkların mahkumiyetine karar verildiği, Şevket ve Ayşeoğlu, 25/04/1998 Küçükçekmece doğumlu Müşteki GÜNEŞ ÇEBER tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve İstinaf Dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 13.11.2026