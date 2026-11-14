İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/476 Esas

KARAR NO : 2023/594

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık Yavuz ŞİMŞEK hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2023 tarihli ilamı ile 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası verildiği, Azamat ve Çemenay oğlu, 13/08/2000 Türkmenistan doğumlu, TIMUR ERMETOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 12.11.2026