İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N
DOSYA NO : 2022/476 Esas
KARAR NO : 2023/594
Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık Yavuz ŞİMŞEK hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2023 tarihli ilamı ile 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası verildiği, Azamat ve Çemenay oğlu, 13/08/2000 Türkmenistan doğumlu, TIMUR ERMETOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 12.11.2026
Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!
Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.