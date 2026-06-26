T.C. İstanbul Anadolu 19. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/546 Esas

Davacı, YASEMİN GEDİK ile Davalı, MUSTAFA GEDİK arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı, MUSTAFA GEDİK (Kimlik No:925258700076 ), 05/05/1972 dogumlu, İBRAHİM ve HATİCE oğlu, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davacı ile davalı 6 Ocak 1998 tarihinde İstanbul - Kartal'da evlendiklerini, müvekkili ve davalının Federal Almanya Cumhuriyeti, Kirchain Aile Mahkemesi'nin 03.09.20018 tarih ve36 F 553 / 17 S sayılı sayılı kararıyla boşandıklarını, boşanma kararı 13 Aralık 2018 tarihinde kesinleştiğini kesinleşme şerhi gerekçeli karar metnine işlenildiğini, müvekkili ve davalıya ait yurtdışı boşanma kararının mahkemenizce tanınarak, nüfus kayıtlarının boşanma kararına uygun olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 139 maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtarına, 09/12/2026 günü saat 09.30'da ön inceleme duruşması yapılacağı, aynı oturumda tahkikat aşamasına geçilebileceği,HMK'nın 147 maddesi uyarınca geçerli bir özür bulunmaksızın Mahkememizde hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, hazır bulunulmadığı, veya vekille temsil edilmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek HMK 186 maddesi uyarınca karar verileceği ve ilan tarihinden yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. 22.06.2026