Örnek No:54*
2026/1731 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1731 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.600.000,00
|1
|Taşıt
41ADK053 plakalı, 2025 model, renault marka, renault otomobil / rhn tipli, vf1rhn00374304602 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi mavi, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, aracın sol ön kapısında derin çizik olduğu, aracın sağ tan tarafı ve arka tarafı yakın parklanmadan dolayı detaylı incelemediği, görüldüğü kadarıyla bir hasarın gözükmediği. aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu. aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu, aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu, (bahse konu araç üzerinde gerçekleştirilen inceleme, yediemin otoparkının mevcut fiziki koşulları çerçevesinde ve sınırlı imkanlar dahilinde yapılmış olup, yetkili servis ortamında gerçekleştirilen kapsamlı teknik inceleme koşullarını taşımamaktadır. incelemenin yapıldığı alanın fiziki yetersizlikleri nedeniyle araç üzerinde ayrıntılı ve derinlemesine teknik değerlendirme yapılması mümkün olamamıştır.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Dostlar Yed-i Emin Otoparkı Atakent Mh. Kubilay Sk. No:7/1 Ümraniye - İSTANBUL Adresindedir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:34
16/11/2026 (İİK m.114/4)
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