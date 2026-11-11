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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 11.11.2026
İLAN

NAKİL VASITALARI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna V.KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
735158195557772658434SANAN RUSTAMOV2025111813OjK000000320210920210990779077311.486,843080311.486,84RUA SAO TOME 94 CASCAİS / PORTEKİZ CUMHURİYETİ
735158195557772658434SANAN RUSTAMOV2025111813OjK00000042021092021099435943556.067,63308056.067,63RUA SAO TOME 94 CASCAİS / PORTEKİZ CUMHURİYETİ
316070643713667732702MEHMET DURMAZ2026092213OjG000000120201220201290779077113.652,513080113.652,51Adresi yok
316070643713667732702MEHMET DURMAZ2026092313OjG000000120201220201294359435531.893,743080531.893,74Adresi yok
316070643713667732702MEHMET DURMAZ2026092313OjG000000220201220201290779077113.652,513080113.652,51Adresi yok
316070643713667732702MEHMET DURMAZ2026092313OjG000000320201220201294359435531.893,743080531.893,74Adresi yok
316070643713667732702MEHMET DURMAZ2026092313OjG000000420201220201290779077113.652,513080113.652,51Adresi yok
316070643713667732702MEHMET DURMAZ2026092213OjG000000120201220201294359435531.893,743080531.893,74Adresi yok
"Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103 ve 106'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No: ILN02589877

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