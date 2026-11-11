İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana V.Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|7351581955
|57772658434
|SANAN RUSTAMOV
|2025111813OjK0000003
|202109202109
|9077
|9077
|311.486,84
|3080
|311.486,84
|RUA SAO TOME 94 CASCAİS / PORTEKİZ CUMHURİYETİ
|7351581955
|57772658434
|SANAN RUSTAMOV
|2025111813OjK0000004
|202109202109
|9435
|9435
|56.067,63
|3080
|56.067,63
|RUA SAO TOME 94 CASCAİS / PORTEKİZ CUMHURİYETİ
|3160706437
|13667732702
|MEHMET DURMAZ
|2026092213OjG0000001
|202012202012
|9077
|9077
|113.652,51
|3080
|113.652,51
|Adresi yok
|3160706437
|13667732702
|MEHMET DURMAZ
|2026092313OjG0000001
|202012202012
|9435
|9435
|531.893,74
|3080
|531.893,74
|Adresi yok
|3160706437
|13667732702
|MEHMET DURMAZ
|2026092313OjG0000002
|202012202012
|9077
|9077
|113.652,51
|3080
|113.652,51
|Adresi yok
|3160706437
|13667732702
|MEHMET DURMAZ
|2026092313OjG0000003
|202012202012
|9435
|9435
|531.893,74
|3080
|531.893,74
|Adresi yok
|3160706437
|13667732702
|MEHMET DURMAZ
|2026092313OjG0000004
|202012202012
|9077
|9077
|113.652,51
|3080
|113.652,51
|Adresi yok
|3160706437
|13667732702
|MEHMET DURMAZ
|2026092213OjG0000001
|202012202012
|9435
|9435
|531.893,74
|3080
|531.893,74
|Adresi yok
|"Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103 ve 106'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
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