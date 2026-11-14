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İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 14.11.2026
İLAN

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/343 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/343 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 12803 Parsel, 4.337,79m² yüzölçümlü 21 Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İşyeri ve Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 825/384000 arsa paylı Zemin Kat 5 Nolu '' Ofis '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir.
Adresi: Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi,Otto Kağıthane Sitesi, No 25-35 Adalar / İSTANBUL
Kıymeti: 4.250.000,00TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:40

09/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02594906

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