2027 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Hizmet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2069595

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:4 BAKIRKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124636982 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 24.11.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2027 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Hizmet Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 926.599,61 kWh (869.793,60 kWh OG; 56806,01 kWh AG )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : YEŞİLKÖY MAHALLESİ , ATATÜRK CADDESİ NO:4 , BAKIRKÖY/İSTANBUL; YEŞİLKÖY MAH. HAVAALANI CD. 13, KAT NO :A1 / 411-412-413-414 BAKIRKÖY DTM, BAKIRKÖY, İSTANBUL ; YEŞİLKÖY MAH. HAVAALANI CD. 13.KAT NO :A1 / 417-418 BAKIRKÖY DTM, BAKIRKÖY, İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : 01.01.2027 tarihinde saat 00:00 itibari ile işe başlanır. 31.12.2027 tarihinde saat 23:59 itibari ile ihale konusu iş tamamlanır. İdarenin öngörmediği durumlardan dolayı ihale sürecinin uzaması durumunda işe yasal izinlerin tamamlanmasından sonra başlanır. İhale konusu iş her durumda 31.12.2027 tarihinde tamamlanır. Herhangi bir şekilde süre uzatımı verilemez. fatura İdarenin yazılı bildiriminde belirtilen yere kesilecektir. Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer birimlerin kullanmış olduğu elektrik enerjileri her birim için ayrı ayrı kesilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Lisanslar

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.