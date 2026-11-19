İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT



İstanbul İl tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapılar ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından kesilmiş olan idari para cezası yaptırım kararları, ilgililerin adreslerinden ayrılmış ve yeni adreslerinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

