İstanbul İl tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapılar ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından kesilmiş olan idari para cezası yaptırım kararları, ilgililerin adreslerinden ayrılmış ve yeni adreslerinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
|SIRA NO
|ADI SOYADI/ FİRMA ADI
|ADRESİ
|İLGİLİ KANUNUN MADDESİ
|CEZA MİKTARI (TL)
|KARAR TARİH VE NO
|YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE
1
Emine CAMBAZOĞLU
|ALİBEY MAH. HASAN TÜFEKÇİOĞLU, SK. NO: 3A TC KAPI NO: 11- SİLİVRİ/lSTANBUL
|5403 Sayılı Kanun Madde 221 (a)
|19.309,00 TL
|18.05.2026 tarih ve 24877038
|İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
2
Nizamettin KANİ
|NAMIK KEMAL MAH.16.SK.NO:43/3 ESENYURT/İSTANBUL
|5403 Sayılı Kanun Madde 21 (a)
|56.670,00 TL
|10.10.2026 tarih ve 2718839
|İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
3
Recep ŞANLI
MUHSİNE HATUN MAH. MOLATAŞI CAD. NO: 40 İÇ KAPI NO: 1- FATİH / İSTANBUL
|1380 Sayılı Kanun Madde 23 (a) ve 34 (d)
|2.117,00 TL
|14.09.2026 ve 26664523
|İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!
Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.