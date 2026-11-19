İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenmiş idari yaptırım kararı, ilgilinin adreslerinden ayrılmış olması ve yeni adreslerinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29, 30 ve 31’inci maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

Sayın Hakkı MİDİLLİ, 99100100491639 çip numaralı hayvanınızı almak için Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik gereği 72 saat süre verilmiştir. Hayvanınızı belirtilen süre içerisinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelerek teslim almanız gerekmektedir. Tebligata rağmen hayvanınızı teslim almamanız durumunda bahse konu hayvanın tarafınızca sokağa terk edildiği anlaşılacaktır ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği idari yaptırım uygulanacaktır.