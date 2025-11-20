Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM BİZİM SAYFA RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazete 00:46
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖZTEPE VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 20.11.2025
İLAN

Vergi Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
0691148645ANADOLU GRUP PETROL TARIMCILIK HIRDAVAT İLETİŞİM TEKSTİL VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED Şİ2025030613OK7000000420200120201200100010283.891,283080852.051,14DUMLUPINAR MAH. COŞKUNLAR SK. 55 1 KADIKÖY İSTANBUL
0691148645ANADOLU GRUP PETROL TARIMCILIK HIRDAVAT İLETİŞİM TEKSTİL VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED Şİ2025030613OK70000007202007202009003300339.706,67308029.120,01DUMLUPINAR MAH. COŞKUNLAR SK. 55 1 KADIKÖY İSTANBUL
0691148645ANADOLU GRUP PETROL TARIMCILIK HIRDAVAT İLETİŞİM TEKSTİL VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED Şİ2025030613OK7000000820201020201200330033274.184,613080822.931,13DUMLUPINAR MAH. COŞKUNLAR SK. 55 1 KADIKÖY İSTANBUL
0691148645ANADOLU GRUP PETROL TARIMCILIK HIRDAVAT İLETİŞİM TEKSTİL VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED Şİ2025030613OK70000015202009202009001500157.941,82308023.825,46DUMLUPINAR MAH. COŞKUNLAR SK. 55 1 KADIKÖY İSTANBUL
0691148645ANADOLU GRUP PETROL TARIMCILIK HIRDAVAT İLETİŞİM TEKSTİL VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED Şİ2025030613OK700000162020102020100015001516.966,64308050.899,92DUMLUPINAR MAH. COŞKUNLAR SK. 55 1 KADIKÖY İSTANBUL
0691148645ANADOLU GRUP PETROL TARIMCILIK HIRDAVAT İLETİŞİM TEKSTİL VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED Şİ2025030613OK700000172020112020110015001553.856,173080161.568,51DUMLUPINAR MAH. COŞKUNLAR SK. 55 1 KADIKÖY İSTANBUL
0691148645ANADOLU GRUP PETROL TARIMCILIK HIRDAVAT İLETİŞİM TEKSTİL VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED Şİ2025030613OK7000001820201220201200150015153.510,043080460.530,12DUMLUPINAR MAH. COŞKUNLAR SK. 55 1 KADIKÖY İSTANBUL
Göztepe Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. nın 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No: ILN02338061