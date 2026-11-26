Lazer İndirekt Oftalmoskoplu Diyot Lazer Cihazı Temini işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/2343416
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İ. Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|Topkapı Mah. Turgut Özal Millet Cad. No: 118 FATİH/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02124142000-31561 dahili no
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|10.12.2026 - 11:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat Satınalma Müdürlüğü Çapa Fatih/İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|Lazer İndirekt Oftalmoskoplu Diyot Lazer Cihazı Temini işi
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İ. Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Göz Hastalıkları A.D.
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına takiben en geç 60 (Altmış) iş günü içerisinde, genel şartlan ve teknik şartnameye uygun şekilde, tek seferde ve eksiksiz olarak Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na teslim edilecektir. Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Taraflarca sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
|Yerli Malı Belgesi
|4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
|Katalog
|4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
|4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|Firmanın Bayi, Ana bayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgesi
Kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya TSE onayı
TSE
Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürün kodu
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