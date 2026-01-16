T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/491

Karar No: 2025/593

-İ L A N-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasında Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçundan sanık Hakkı ve Jale oğlu, 22/02/1975 doğumlu, İstanbul Şişli Bozkurt Mahallesi nüfusunda kayıtlı Serkan TOPCUOĞLU hakkındaki mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarınca hüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Vergi usul Kanununa Muhalefet suçundansanık Serkan TOPCUOĞLU Mahkememizin 22/05/2025 tarih, 2021/491 Esas, 2025/593 Karar sayılıkararı ile;

3 Yıl 1Ay 15 Gün Hapis Cezasına hükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 Hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 13/01/2026