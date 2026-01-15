Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/10818 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10818 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satışa konu aracın Öz Anadolu Yediemin Otoparkı, Cihangir Mah., Meşrutiyet Cd. No:66,

34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde muhafaza altında bulunduğu ilan olunur.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.000.000,00 1 Taşıt 34GOG30 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 3.20d Tipli , 73548160 Motor No'lu , WBA3D3102CJ265466 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,

Dosya kapsamında yer alan 28/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Borçlu adına kayıtlı olan 34 GOG 30 plaka sayılı beyaz renkli 2012 model Bmw 3.20d marka otomobil aracın trafik den men edilip bağlandığı Avcılar adresinde faaliyet gösteren Öz Anadolu yeddiemin otoparkında olduğu görülmüştür.

Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan fiziki ve yüzeysel araç incelemesinde ;

Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle kaporta karoser şase üzerinde ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı araç lastiklerinin % 60 aşınmalar olduğu genel olarak da kaporta karoser üzerinde model yılı ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları küçük ölçekli çizikler olduğu görülmüştür.

Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenler bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik bulunmadığı yalnız otopark ortamında eldeki imkanlarla araç çalıştırılıp motor şanzıman vites geçişleri gibi detaylı fonksiyonel testler yapılamamıştır. Motor ve bileşenler üzerinde muhtelif yıpranmalar aşınmalar yağ kaçakları olduğu görülmüştür.

Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik bulunmadığı araç için de kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar aşınmalar olduğu görülmüştür.

Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten bu hali ile tescili kabildir;

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:40

07/01/2026 (İİK m.114/4)