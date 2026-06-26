KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2025/16261 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16261 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, RESNELİ ÇİFTLİĞİ Mevkii, 265 Ada, 32 Parsel in 1/3 hissesi , Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 265 Ada 32 Parsel sayılı 121,40 m² miktarlı arsa nitelikli taşınmazın (1/3) hissesidir. Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Sazlıdereye 1200 m, Tem Otoyoluna 2160 metre, Çam ve Sakura Şehir Hastanesine 3015 m, Küçükçekmece Gölü?ne 3000 metre kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır.Yerinde yapılan incelemede; Taşınmaz parselin, dikdörtgen geometrili, eğim satıhlı topoğrafik yapısı olup Akbulut Sokağına 6,80 metre cepheli ve 17,80 m derinlikli, 121,40 m² miktarlı arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde bulunan bina yıkılmış olup üzerinde molozlar bulunmakta ve parsel yol seviyesinden boş arsa durumundadır. Üzerinde herhangi bir yapı veya muhdesat mevcut değildir. Yakın çevresi ise ağırlıklı olarak meskenlerden oluşmaktadır. NOT: TAŞINMAZIN 1/3 HİSSESİ SATIŞA KONUDUR

Adresi : Güvercintepe Mah. Akbulut Sok. No:15 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 121,40 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Başakşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; 265 Ada 32 Parselin,1/1000 ölçekli “11.12.2012 t.t.'li Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı” kapsamında K2:Konut Alanında kalmakta olup, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır.K2:Konut Alanlarında "300 m²'den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacak" denilmektedir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı'nın 07.04.2020 tarih ve 105645 sayılı Olurları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” nda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.112.833,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup ,kaydında Diğer ( Konusu ) şerhi ile muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:29

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:29

24/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.