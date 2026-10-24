KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2025/4187 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4187 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, Halkalı Maslak Mevkii, 8379 Parsel, -/Zemin/-/3 Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZIN 1/8 HİSSESİ SATILIKTIR.Satışa konu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;'' İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü (Tapuda: Safra) Mahallesi, 1.Dut Sokakta, tapunun 8379 parsel numarasında kayıtlı ve 1.Dut Sokaktan 15 dış kapı numarası alan 140,79m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Karakaş Apartmanında 40/400 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı dairenin 1/8 hissesi niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda,2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 10 yılık ömre sahip, onaylı mimari projesine göre bodrum katında binaya ait ortak alanlar ile bir daire, bina ana girişinin de yer aldığı zemin kat ve normal katlarında ikişer daireli, 2.normal kat daireleri çatı arası piyesli daire şeklindedir. (3) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında olup, daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, bir oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, 32,75m2 net (süpürülebilir) alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılıdır. Taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. '' denilmektedir.

Adresi :İnönü Mahallesi, 1.Dut Sokak No: 15 Daire: 3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 32,75 m2

Arsa Payı : 40/400

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 639147 sayılı imar durum bilgisine göre; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 8379 parsel; 22.06.2005- 28.03.2018- 22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 ve 1.53 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır. Plan notlarının 1.53 maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:05

21/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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