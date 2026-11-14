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MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 14.11.2026
İLAN

MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
101839769GULBAHAR AHMEDOVA2026102213PIt000001020211220211200150015375.100,0030801.125.300,00ATAKENT MAH. 19. SK.1328 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
101839769GULBAHAR AHMEDOVA2026102213PIt000001320211120211100150015177.300,003080531.900,00ATAKENT MAH. 19. SK.1328 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnamelerin, bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 213 Sayılı V.U.K.’un 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşince günü ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resimli tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02595432

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