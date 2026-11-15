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MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 15.11.2026
İLAN

MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ
Satır NumarasıAd-Soyad/UnvanVergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı BorcuKesinleşen Gecikme ZammıCeza TutarıToplam Borç
1JAODAT ALMASHHOUR055-060-585899689499496AKŞEMSETTİN MAH. HİSSEDAR SK. TAN APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: FATİH İSTANBUL04/2021-04/20210015001520250312/66-PHr/000000320250312/14-PIm/000004339.482,520,000,0039.482,52
2MURAT ÇOBAN258-089-370911752669636FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL01/2020-12/20200010001020240226/66-PHt/000000220240226/14-PIo/000002756.905.588,730,000,0056.905.588,73
3MURAT ÇOBAN258-089-370911752669636FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL07/2020-09/20200033108620240226/66-PHt/000000220240226/14-PIo/0000022970.499,330,000,00970.499,33
4MURAT ÇOBAN258-089-370911752669636FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL04/2020-06/20200033108620240226/66-PHt/000000220240226/14-PIo/00000232.644.345,770,000,002.644.345,77
5MURAT ÇOBAN258-089-370911752669636FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL02/2021-02/20210015001520240226/66-PHt/000000220240226/14-PIo/0000024722.852,830,000,00722.852,83
6MURAT ÇOBAN258-089-370911752669636FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL10/2020-12/20200033108620240226/66-PHt/000000220240226/14-PIo/0000019120.601,430,000,00120.601,43
7MURAT ÇOBAN258-089-370911752669636FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL01/2020-03/20200033108620240226/66-PHt/000000220240226/14-PIo/00000342.750.484,670,000,002.750.484,67
8MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ08/2017-08/20170015308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000010,000,00474.719,83474.719,83
9MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ04/2016-06/20160033308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000100,000,0055.724,1355.724,13
10MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ11/2017-11/20170015001520231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000006347.750,210,000,00347.750,21
11MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ08/2017-08/20170015108420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000001375.503,390,000,00375.503,39
12MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ05/2016-05/20160015308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000110,000,00263.363,12263.363,12
13MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ05/2016-05/20160015108420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000011263.626,480,000,00263.626,48
14MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2017-12/20173074307420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000090,000,00110.000,00110.000,00
15MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ07/2017-09/20170033308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000040,000,00127.658,53127.658,53
16MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ05/2016-05/20160015001520231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000011263.363,120,000,00263.363,12
17MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2017-12/20170010308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000080,000,00245.477,53245.477,53
18MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ04/2017-06/20170003000320231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/000000343.435,940,000,0043.435,94
19MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2016-12/20163074307420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000050,000,00110.000,00110.000,00
20MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2017-12/20170010001020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000008245.477,530,000,00245.477,53
21MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2016-12/20160010108420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/000000751.750,300,000,0051.750,30
22MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ11/2017-11/20170015108420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000006260.464,910,000,00260.464,91
23MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ04/2017-06/20170003108420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/000000335.574,030,000,0035.574,03
24MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ08/2017-08/20170015001520231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000001474.719,830,000,00474.719,83
25MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2017-12/20170010108420231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/0000008165.206,380,000,00165.206,38
26MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2016-12/20160010001020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/000000761.534,250,000,0061.534,25
27MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ11/2017-11/20170015308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000060,000,00347.750,21347.750,21
28MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ01/2016-12/20160010308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000070,000,0061.534,2561.534,25
29MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ10/2017-12/20170033308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000020,000,0093.271,2593.271,25
30MAJED KARMOUTA524-099-934299185717568YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ04/2017-06/20170003308020231023/66-PHw/000000120231023/14-PIr/00000030,000,0043.435,9443.435,94
31AHMAD KHASHEI548-058-548999890064780MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. ÜÇLER İŞ MERKEZ Kapı No:3 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL01/2017-12/20170010308020220513/66-PHw/000000620220513/14-PIr/00000720,000,0071.760,4571.760,45
32TORI TERRELL MC LEOD613-074-409899016364312VİŞNEZADE MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. BEŞIKTAŞ PLAZA Kapı No:48 B Daire No:13 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL01/2020-12/20200012001220210414/66-PHx/000035020210414/14-PIs/000635882.154,750,000,0082.154,75
33TORI TERRELL MC LEOD613-074-409899016364312VİŞNEZADE MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. BEŞIKTAŞ PLAZA Kapı No:48 B Daire No:13 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL01/2020-12/20200012001220211105/66-PHx/000037620211014/14-PIs/000413782.054,750,000,0082.054,75
34OLUŞUM KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ642-078-3079-----19 MAYIS MAH. HALASKARGAZİ CAD. ÇİFTKURT Kapı No:226 Daire No:24 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL01/2021-12/20214520452020211105/66-PHx/000121420211014/14-PIs/00020431.600.000,000,000,001.600.000,00
35HASAN YILMAZ970-001-753234288629530SELAHADDİN EYYUBİ MAH. 1518. SK. Kapı No:50 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL03/2020-03/20209318931820261105/66-PI0/000000420261105/14-PIv/000000550.000,000,000,0050.000,00
36VAHİT AYGÖR VE ORTAĞI9221040521 MASLAK MAH. AOS 53. SK. Kapı No:13 - Daire No:1- Tel:5334150014 SARIYER İSTANBUL03/2021-03/2021001500152023022766PI000000862023022414PIv000003241.302,900,000,0041.302,90
37TASF.HAL. VUVU TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ9260835705 ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SKMETROPOL ISTANBUL A BLOK Kapı No:2 E Daire No:331 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL01/2020-12/2020001000102022041966PI000000632022041414PIv000008766.658,350,000,0066.658,35
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02596135

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