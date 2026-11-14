MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
İhbarname Fiş No
Vergilendirme Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Vergi Tutarı
Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
Adres
6880229591
ÖZER HÜLYA
2026110513PIv0000006
04/2024-04/2024
3073
3073
375.100,00
3073
40.000,00
PAŞA MAH. BAHADIR 1 SK. GELTURAN RESIDENCE NO: 7 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ / İSTANBUL
5920654689
KUMAŞSAN LTD. DURMUŞ YORULMAZ VE ESEN ÇAY
2026110913PIx0000004
09/2021-09/2021
0015
0015
195.557,97
3080
586.673,91
ÇAKIL MAH. ERTUNÇ SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: ÇATALCA/İSTANBUL
5920654689
KUMAŞSAN LTD. DURMUŞ YORULMAZ VE ESEN ÇAY
2026110913PIx0000005
10/2021-10/2021
0015
0015
75.735,25
3080
227.205,75
ÇAKIL MAH. ERTUNÇ SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: ÇATALCA/İSTANBUL
5920654689
KUMAŞSAN LTD. DURMUŞ YORULMAZ VE ESEN ÇAY
2026110913PIx0000006
11/2021-11/2021
0015
0015
76.584,64
3080
229.753,92
ÇAKIL MAH. ERTUNÇ SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: ÇATALCA/İSTANBUL
5920654689
KUMAŞSAN LTD. DURMUŞ YORULMAZ VE ESEN ÇAY
2026110913PIx0000007
12/2021-12/2021
0015
0015
71.193,84
3080
213.581,52
ÇAKIL MAH. ERTUNÇ SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: ÇATALCA/İSTANBUL
7220954435
REKLON ARAŞTIRMA EĞİ TİM MEDYA HİZMETLERİ
2026110913PIz0000073
01/2021-03/2021
0033
0033
50.452,27
3080
51.333,24
ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA NO: 17 İÇ KAPI NO: 2 ŞİŞLİ/İSTANBUL
7220954435
REKLON ARAŞTIRMA EĞİ TİM MEDYA HİZMETLERİ
2026110913PIz0000075
04/2021-06/2021
0033
0033
155.599,13
3080
156.480,10
ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA NO: 17 İÇ KAPI NO: 2 ŞİŞLİ/İSTANBUL
7220954435
REKLON ARAŞTIRMA EĞİ TİM MEDYA HİZMETLERİ
2026111313PIz0000001
01/2021-12/2021
0010
0010
575.725,76
3080
598.379,82
ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA NO: 17 İÇ KAPI NO: 2 ŞİŞLİ/İSTANBUL
5830001920
KÖKBUDAK MUAMMER
2026061213PIx0000003
08/2024-08/2024
9047
9047
41.238,00
3080
41.238,00
FULYA MAH. KOZACIK SK. EMRE APARTMANI NO: 4 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnamelerin, bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 213 Sayılı V.U.K.’un 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşince günü ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resimli tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
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