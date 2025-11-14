Türkiye Gazetesi E-Gazete
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 14.11.2025
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi
Dönemi		Vergi
Kodu		Takip Dosya NoVergi Aslı
Borcu Toplamı		Ceza Toplamı
4050148983SERPİL GÖKSUKARLIKTEPE M. FAHRİ KORUTÜRK C.No:23 D.1 KARTAL İST.20100120101230802025081114Fmo00000330,0048.927,30
4980089344SAİM KAPLANVELİBABA MAH. M.AKİF ERSOY CAD. VELIBABA KONUT No:16/2 D.32 PENDİK İST.20060120060490532012102314Fmo000001548.905,360,00
2550155193TUNCAY ÇİFTÇİKOCAKAYMAS M. İZMİT KANDIRA YOLU C. No:11 KANDIRA KOCAELİ20160520160530802025021914Fmm00031630,0048.886,74
4210210321FEHİM GÜLMEZBAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ20160520160530802025021914Fmo00029660,0048.886,74
6190547595METART DIŞ TİCARET VE PAZ.SAN.LTD.ŞTİ.YENİŞEHİR M. MUSTAFA AKYOL SK. No:13 D.103 PENDİK İST.20160520160530802020111914Fmq00027570,0048.886,74
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİTESİ No:4/9 D.5 PENDİK İST.20021020021000152010102014Fml000002748.830,940,00
6290353997NAMSA GİYİM GIDA ELEK.SAN.LTD.ŞTİ.ŞEYHLİ MAH/SEMT SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. K. No:72 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20140120141210842020102214Fmq000000148.802,680,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090520090510842024092514Fmt000013448.790,230,00
5481307957YUSUP KHADZHIMURADOVKURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 Tel:5426793588 PENDİK İST.20180320180330802022061014Fmp00003560,0048.600,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010420010410842009070914Fmm000001948.450,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.20010420010410842009070914Fmm000004548.450,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010420010410842009070914Fmm000007148.450,000,00
9560015799HIDIR YILDIRIMKORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.20020820020830802010100814Fmt00000270,0048.367,21
4880591253RAMAZAN KAHVECİADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST.20170420170430802025052814Fmo00000090,0048.353,13
2110680246CİTYMED MEDİKAL KİMYA TEMİ.TİC.LTD.ŞTİ.BATI MAH/SEMT HAT BOYU CAD. K. No:44 D.No:46 Tel: PENDİK İST.20161020161230802021101514Fmm00041220,0048.335,76
9550320235ERÇİN YILDIRIM SÜMERORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.20100920100930802025101614Fmt00000340,0048.106,62
7040257993CENGİZ ÖZÖCALÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20080220080230802022102614Fmr00000060,0048.044,34
3930767982SEMİH GENÇESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN20070120070130802022061614Fmn00001720,0048.034,62
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010620010610842009070914Fmm000001747.700,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.20010620010610842009070914Fmm000004347.700,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010620010610842009070914Fmm000006947.700,000,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040520040510842017120614Fmt000000747.257,100,00
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO20001020001010842010102214Fmk000003247.186,750,00
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.20001020001010842010102214Fmt000001747.186,750,00
5370300861EMİNE SİPEROĞLUBAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. FIRAT C. VADI TEPE 2. BÖLGE A4 K. No:49 D.48 BAŞAKŞEHİR İST.20020120021210842018040314Fmp000000547.161,040,00
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20051220051230802018041714Fmn00000040,0047.144,70
3940278189MURAT ÖZGÜR GENLİİSTİKLAL M. SELİM SK. No:13 D.2 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR20110420110400152024022914Fmn000001247.113,420,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU M.KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160720160700152024030114Fms000013547.090,430,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090420090410842024092514Fmt000013246.999,770,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20041220041200152017120614Fmt000004046.925,820,00
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20070420070430802018032614Fmn00000530,0046.823,51
3960061780REFİK AZİZ GORBONFULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.20180120181200102025110514Fmn000011346.712,990,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU M.KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURF20160420160400152024030114Fms000012646.634,330,00
2310350150FATMA KAHRAMANBALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA20180120181244102025110514Fmm000019346.453,080,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050920050930802017120614Fmt00000230,0046.356,21
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU M.KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURF20160320160300152024030114Fms000012846.345,270,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090520090500152024092514Fmt000013446.312,510,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040920040900152017120614Fmt000002946.309,270,00
0070210857GÜRHAN ADALARATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.20140720140710842025110514Fmk000001146.225,920,00
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.19991219991230802010102214Fmt00000070,0046.085,10
6980331536FİKRET ÖZKARAKAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.20110520110530802017102714Fmq00001020,0045.996,82
3930767982SEMİH GENÇESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN20070220070230802022061614Fmn00001710,0045.978,50
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010720010710842009070914Fmm000001645.900,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.20010720010710842009070914Fmm000004245.900,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010720010710842009070914Fmm000006845.900,000,00
2200623216NURAN ÇAĞLIYANSİYAVUŞPAŞA M. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.20100920100900152022101414Fmm000000145.620,240,00
5990070878BAHATTİN KUTLUFATİH MAH. HÜRRİYET CAD. K. No:54 D.No:2 Tel: PENDİK İST.20040120041230802018032114Fmp00000330,0045.597,42
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20130620130610842025110514Fmo000049545.558,380,00
4070147347ONUR GÖKHAN GÖLLÜOSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.20171120171100152025092614Fmo000010445.495,520,00
1040494413YILDIRAY AVCI19 MAYIS MAH. MERCAN SK. DILAN APT. K. No:8 D.No:20 Tel: KADIKÖY İST.20041020041230802018040214Fml00000020,0045.413,02
0120220553OLGA AKALINATAKÖY 2-5-6. MAH. MUTLU SK. K. No:2 D.No:4 Tel: BAKIRKÖY İST.20150420150430802024101714Fmk00000430,0045.242,64
5160734520AHMET KARAKUŞSÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE20090120090330802012052414Fmp00000090,0045.196,11
0580503273ALPTEK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ESENLER MAH. TURNA SK. - - K. No:17 D.No:8 Tel:5339209928 PENDİK İST.20200820200800152020101714Fmk001371145.079,080,00
9900127684GÜLHAN YÜCELAŞAĞI MEVKII KÜME EVLERİ K. No:28 DERİNKUYU NEVŞEHİR20140520140530802025110514Fmt00000670,0045.069,89
3850631500FERAPET METAL KAUÇUK SAN.LTD.ŞTİ.KAYNARCA M.AYDINLI YOLU CAD. K. No:137 D.41 PENDİK İST.20140320140330802020101714Fmn00052460,0045.059,63
8780016569MUSTAFA TÜRKERHACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA20080120081210842022110114Fms000002345.026,470,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20081220081210842024092514Fmt000011044.849,030,00
2200623216NURAN ÇAĞLIYANSİYAVUŞPAŞA M. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.20100820100800152022101414Fmm000000244.827,490,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20001020001030802009070914Fmm00000250,0044.784,35
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.20001020001030802009070914Fmm00000510,0044.784,35
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20001020001030802009070914Fmm00000760,0044.784,35
3960061780REFİK AZİZ GORBONFULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.20200720200700152025110514Fmn000015144.739,560,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040820040810842017120614Fmt000004144.625,990,00
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO20000220000210842010102214Fmk000002444.620,500,00
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.20000220000210842010102214Fmt000000944.620,500,00
6980331536FİKRET ÖZKARAKAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.20110620110630802017102714Fmq00001050,0044.610,94
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20070520070530802018032614Fmn00000520,0044.594,99
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040120040100152017120614Fmt000001144.582,800,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040520040500152017120614Fmt000001744.505,150,00
2310350150FATMA KAHRAMANBALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA20161220161200152025110514Fmm000014544.433,000,00
4980802376FERHAT KAPLANDOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.20180420180430802024092614Fmo00001430,0044.392,86
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20051220051210842018041714Fmn000000444.237,440,00
8780016569MUSTAFA TÜRKERHACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA20080120081200102022110114Fms000002344.165,250,00
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO19991019991010842010102214Fmk000000544.103,900,00
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.19991019991010842010102214Fmt000000544.103,900,00
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20010820010810842009070914Fmm000001544.100,000,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.20010820010810842009070914Fmm000004144.100,000,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20010820010810842009070914Fmm000006744.100,000,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050120050100152017120614Fmt000002444.088,320,00
1840503750HÜSEYİN BOZKURTUĞURMUMCU MAH. TÖRE SK. K. No:5 D.No:3 Tel: KARTAL İST.20120420120630802024100714Fml00000360,0044.064,60
3960061780REFİK AZİZ GORBONFULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.20200120200100152025110514Fmn000014844.037,700,00
0070210857GÜRHAN ADALARATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.20140420140410842025110514Fmk000000643.922,570,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU M.OTLUCA KÜME EVLERİ K. No:19 HİLVAN ŞANLIURFA20150920150900152024030114Fms000014743.895,070,00
8700337805ABDULLAH TURGUTKUSKUNLU M.OTLUCA KÜME EVLERİ K. No:19 HİLVAN ŞANLIURFA20130620130630742025092514Fms00001270,0043.889,74
0860522743ASC İKLİMLENDİRME İNŞ.GIDA LTD.ŞTİ.ERTUĞRUL GAZİ MAH. F. SULTAN MEHMET C.No:6 PENDİK İST.20170120171230802020111914Fmk00037980,0043.783,92
3130606671MENFES İNŞAAT ISITMA SOĞ.LTD.ŞTİ.DOĞU MAH. IHLAMUR SK. K. No:28 D.No:Z06 Tel:5414212565 PENDİK İST.20150720150930802021012114Fmn00009090,0043.711,25
3140175940MURAT DUMANFATİH MAH. ATATÜRK C. No:142 D.2 SULTANBEYLİ İST.20030120031230802019071214Fmn00000470,0043.704,06
1120202876HARUN AYDINYENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. MANOLYA APT. No:17/1 D.5 PENDİK İST.20140920140900152025110514Fml000005643.583,170,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090420090400152024092514Fmt000013243.578,830,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20051020051030802017120614Fmt00000100,0043.393,28
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040420040400152017120614Fmt000003343.063,080,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040320040300152017120614Fmt000001642.966,380,00
6980331536FİKRET ÖZKARAKAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.20110420110430802017102714Fmq00000990,0042.961,01
8780016569MUSTAFA TÜRKERHACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA20081020081030802022110114Fms00000140,0042.952,56
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20031220031200152017120614Fmt000000642.891,500,00
3940278189MURAT ÖZGÜR GENLİİSTİKLAL MAH. SELİM SK. No:13 D.2 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR20110520110500152024022914Fmn000000542.886,580,00
6980331536FİKRET ÖZKARAKAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.20110120110130802017102714Fmq00000960,0042.838,10
6910064190ALİ UMUR ÖZGENYAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.20001120001130802009070914Fmm00000280,0042.755,00
7170011125ERGUN ÖZVURALYAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.20001120001130802009070914Fmm00000540,0042.755,00
7870025037DOĞAN SÜRERYEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA20001120001130802009070914Fmm00000780,0042.755,00
"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
