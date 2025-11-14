PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi
Dönemi
|Vergi
Kodu
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı
Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|4050148983
|SERPİL GÖKSU
|KARLIKTEPE M. FAHRİ KORUTÜRK C.No:23 D.1 KARTAL İST.
|201001201012
|3080
|2025081114Fmo0000033
|0,00
|48.927,30
|4980089344
|SAİM KAPLAN
|VELİBABA MAH. M.AKİF ERSOY CAD. VELIBABA KONUT No:16/2 D.32 PENDİK İST.
|200601200604
|9053
|2012102314Fmo0000015
|48.905,36
|0,00
|2550155193
|TUNCAY ÇİFTÇİ
|KOCAKAYMAS M. İZMİT KANDIRA YOLU C. No:11 KANDIRA KOCAELİ
|201605201605
|3080
|2025021914Fmm0003163
|0,00
|48.886,74
|4210210321
|FEHİM GÜLMEZ
|BAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ
|201605201605
|3080
|2025021914Fmo0002966
|0,00
|48.886,74
|6190547595
|METART DIŞ TİCARET VE PAZ.SAN.LTD.ŞTİ.
|YENİŞEHİR M. MUSTAFA AKYOL SK. No:13 D.103 PENDİK İST.
|201605201605
|3080
|2020111914Fmq0002757
|0,00
|48.886,74
|1050262358
|SELMA KAVAZANCI
|YENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİTESİ No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|200210200210
|0015
|2010102014Fml0000027
|48.830,94
|0,00
|6290353997
|NAMSA GİYİM GIDA ELEK.SAN.LTD.ŞTİ.
|ŞEYHLİ MAH/SEMT SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. K. No:72 D.No:1 Tel: PENDİK İST.
|201401201412
|1084
|2020102214Fmq0000001
|48.802,68
|0,00
|9480425057
|BATUHAN YENİ
|CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|200905200905
|1084
|2024092514Fmt0000134
|48.790,23
|0,00
|5481307957
|YUSUP KHADZHIMURADOV
|KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 Tel:5426793588 PENDİK İST.
|201803201803
|3080
|2022061014Fmp0000356
|0,00
|48.600,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200104200104
|1084
|2009070914Fmm0000019
|48.450,00
|0,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.
|200104200104
|1084
|2009070914Fmm0000045
|48.450,00
|0,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200104200104
|1084
|2009070914Fmm0000071
|48.450,00
|0,00
|9560015799
|HIDIR YILDIRIM
|KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.
|200208200208
|3080
|2010100814Fmt0000027
|0,00
|48.367,21
|4880591253
|RAMAZAN KAHVECİ
|ADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST.
|201704201704
|3080
|2025052814Fmo0000009
|0,00
|48.353,13
|2110680246
|CİTYMED MEDİKAL KİMYA TEMİ.TİC.LTD.ŞTİ.
|BATI MAH/SEMT HAT BOYU CAD. K. No:44 D.No:46 Tel: PENDİK İST.
|201610201612
|3080
|2021101514Fmm0004122
|0,00
|48.335,76
|9550320235
|ERÇİN YILDIRIM SÜMER
|ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.
|201009201009
|3080
|2025101614Fmt0000034
|0,00
|48.106,62
|7040257993
|CENGİZ ÖZÖCAL
|ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.
|200802200802
|3080
|2022102614Fmr0000006
|0,00
|48.044,34
|3930767982
|SEMİH GENÇ
|ESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN
|200701200701
|3080
|2022061614Fmn0000172
|0,00
|48.034,62
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200106200106
|1084
|2009070914Fmm0000017
|47.700,00
|0,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.
|200106200106
|1084
|2009070914Fmm0000043
|47.700,00
|0,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200106200106
|1084
|2009070914Fmm0000069
|47.700,00
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200405200405
|1084
|2017120614Fmt0000007
|47.257,10
|0,00
|0380094361
|MEHMET ÜMİT AKSU
|ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO
|200010200010
|1084
|2010102214Fmk0000032
|47.186,75
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|200010200010
|1084
|2010102214Fmt0000017
|47.186,75
|0,00
|5370300861
|EMİNE SİPEROĞLU
|BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. FIRAT C. VADI TEPE 2. BÖLGE A4 K. No:49 D.48 BAŞAKŞEHİR İST.
|200201200212
|1084
|2018040314Fmp0000005
|47.161,04
|0,00
|3880028724
|İLHAN FİRUZBAY
|PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|200512200512
|3080
|2018041714Fmn0000004
|0,00
|47.144,70
|3940278189
|MURAT ÖZGÜR GENLİ
|İSTİKLAL M. SELİM SK. No:13 D.2 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
|201104201104
|0015
|2024022914Fmn0000012
|47.113,42
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU M.KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201607201607
|0015
|2024030114Fms0000135
|47.090,43
|0,00
|9480425057
|BATUHAN YENİ
|CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|200904200904
|1084
|2024092514Fmt0000132
|46.999,77
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200412200412
|0015
|2017120614Fmt0000040
|46.925,82
|0,00
|3880028724
|İLHAN FİRUZBAY
|PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|200704200704
|3080
|2018032614Fmn0000053
|0,00
|46.823,51
|3960061780
|REFİK AZİZ GORBON
|FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|201801201812
|0010
|2025110514Fmn0000113
|46.712,99
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU M.KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURF
|201604201604
|0015
|2024030114Fms0000126
|46.634,33
|0,00
|2310350150
|FATMA KAHRAMAN
|BALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA
|201801201812
|4410
|2025110514Fmm0000193
|46.453,08
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200509200509
|3080
|2017120614Fmt0000023
|0,00
|46.356,21
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU M.KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURF
|201603201603
|0015
|2024030114Fms0000128
|46.345,27
|0,00
|9480425057
|BATUHAN YENİ
|CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|200905200905
|0015
|2024092514Fmt0000134
|46.312,51
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200409200409
|0015
|2017120614Fmt0000029
|46.309,27
|0,00
|0070210857
|GÜRHAN ADALAR
|ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.
|201407201407
|1084
|2025110514Fmk0000011
|46.225,92
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|199912199912
|3080
|2010102214Fmt0000007
|0,00
|46.085,10
|6980331536
|FİKRET ÖZKARA
|KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.
|201105201105
|3080
|2017102714Fmq0000102
|0,00
|45.996,82
|3930767982
|SEMİH GENÇ
|ESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN
|200702200702
|3080
|2022061614Fmn0000171
|0,00
|45.978,50
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200107200107
|1084
|2009070914Fmm0000016
|45.900,00
|0,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.
|200107200107
|1084
|2009070914Fmm0000042
|45.900,00
|0,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200107200107
|1084
|2009070914Fmm0000068
|45.900,00
|0,00
|2200623216
|NURAN ÇAĞLIYAN
|SİYAVUŞPAŞA M. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.
|201009201009
|0015
|2022101414Fmm0000001
|45.620,24
|0,00
|5990070878
|BAHATTİN KUTLU
|FATİH MAH. HÜRRİYET CAD. K. No:54 D.No:2 Tel: PENDİK İST.
|200401200412
|3080
|2018032114Fmp0000033
|0,00
|45.597,42
|4100051439
|TAYFUN GÖZ
|KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.
|201306201306
|1084
|2025110514Fmo0000495
|45.558,38
|0,00
|4070147347
|ONUR GÖKHAN GÖLLÜ
|OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.
|201711201711
|0015
|2025092614Fmo0000104
|45.495,52
|0,00
|1040494413
|YILDIRAY AVCI
|19 MAYIS MAH. MERCAN SK. DILAN APT. K. No:8 D.No:20 Tel: KADIKÖY İST.
|200410200412
|3080
|2018040214Fml0000002
|0,00
|45.413,02
|0120220553
|OLGA AKALIN
|ATAKÖY 2-5-6. MAH. MUTLU SK. K. No:2 D.No:4 Tel: BAKIRKÖY İST.
|201504201504
|3080
|2024101714Fmk0000043
|0,00
|45.242,64
|5160734520
|AHMET KARAKUŞ
|SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE
|200901200903
|3080
|2012052414Fmp0000009
|0,00
|45.196,11
|0580503273
|ALPTEK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|ESENLER MAH. TURNA SK. - - K. No:17 D.No:8 Tel:5339209928 PENDİK İST.
|202008202008
|0015
|2020101714Fmk0013711
|45.079,08
|0,00
|9900127684
|GÜLHAN YÜCEL
|AŞAĞI MEVKII KÜME EVLERİ K. No:28 DERİNKUYU NEVŞEHİR
|201405201405
|3080
|2025110514Fmt0000067
|0,00
|45.069,89
|3850631500
|FERAPET METAL KAUÇUK SAN.LTD.ŞTİ.
|KAYNARCA M.AYDINLI YOLU CAD. K. No:137 D.41 PENDİK İST.
|201403201403
|3080
|2020101714Fmn0005246
|0,00
|45.059,63
|8780016569
|MUSTAFA TÜRKER
|HACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA
|200801200812
|1084
|2022110114Fms0000023
|45.026,47
|0,00
|9480425057
|BATUHAN YENİ
|CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|200812200812
|1084
|2024092514Fmt0000110
|44.849,03
|0,00
|2200623216
|NURAN ÇAĞLIYAN
|SİYAVUŞPAŞA M. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.
|201008201008
|0015
|2022101414Fmm0000002
|44.827,49
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200010200010
|3080
|2009070914Fmm0000025
|0,00
|44.784,35
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.
|200010200010
|3080
|2009070914Fmm0000051
|0,00
|44.784,35
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200010200010
|3080
|2009070914Fmm0000076
|0,00
|44.784,35
|3960061780
|REFİK AZİZ GORBON
|FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|202007202007
|0015
|2025110514Fmn0000151
|44.739,56
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200408200408
|1084
|2017120614Fmt0000041
|44.625,99
|0,00
|0380094361
|MEHMET ÜMİT AKSU
|ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO
|200002200002
|1084
|2010102214Fmk0000024
|44.620,50
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|200002200002
|1084
|2010102214Fmt0000009
|44.620,50
|0,00
|6980331536
|FİKRET ÖZKARA
|KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.
|201106201106
|3080
|2017102714Fmq0000105
|0,00
|44.610,94
|3880028724
|İLHAN FİRUZBAY
|PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|200705200705
|3080
|2018032614Fmn0000052
|0,00
|44.594,99
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200401200401
|0015
|2017120614Fmt0000011
|44.582,80
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200405200405
|0015
|2017120614Fmt0000017
|44.505,15
|0,00
|2310350150
|FATMA KAHRAMAN
|BALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA
|201612201612
|0015
|2025110514Fmm0000145
|44.433,00
|0,00
|4980802376
|FERHAT KAPLAN
|DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|201804201804
|3080
|2024092614Fmo0000143
|0,00
|44.392,86
|3880028724
|İLHAN FİRUZBAY
|PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|200512200512
|1084
|2018041714Fmn0000004
|44.237,44
|0,00
|8780016569
|MUSTAFA TÜRKER
|HACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA
|200801200812
|0010
|2022110114Fms0000023
|44.165,25
|0,00
|0380094361
|MEHMET ÜMİT AKSU
|ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO
|199910199910
|1084
|2010102214Fmk0000005
|44.103,90
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|199910199910
|1084
|2010102214Fmt0000005
|44.103,90
|0,00
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200108200108
|1084
|2009070914Fmm0000015
|44.100,00
|0,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.
|200108200108
|1084
|2009070914Fmm0000041
|44.100,00
|0,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200108200108
|1084
|2009070914Fmm0000067
|44.100,00
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200501200501
|0015
|2017120614Fmt0000024
|44.088,32
|0,00
|1840503750
|HÜSEYİN BOZKURT
|UĞURMUMCU MAH. TÖRE SK. K. No:5 D.No:3 Tel: KARTAL İST.
|201204201206
|3080
|2024100714Fml0000036
|0,00
|44.064,60
|3960061780
|REFİK AZİZ GORBON
|FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|202001202001
|0015
|2025110514Fmn0000148
|44.037,70
|0,00
|0070210857
|GÜRHAN ADALAR
|ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.
|201404201404
|1084
|2025110514Fmk0000006
|43.922,57
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU M.OTLUCA KÜME EVLERİ K. No:19 HİLVAN ŞANLIURFA
|201509201509
|0015
|2024030114Fms0000147
|43.895,07
|0,00
|8700337805
|ABDULLAH TURGUT
|KUSKUNLU M.OTLUCA KÜME EVLERİ K. No:19 HİLVAN ŞANLIURFA
|201306201306
|3074
|2025092514Fms0000127
|0,00
|43.889,74
|0860522743
|ASC İKLİMLENDİRME İNŞ.GIDA LTD.ŞTİ.
|ERTUĞRUL GAZİ MAH. F. SULTAN MEHMET C.No:6 PENDİK İST.
|201701201712
|3080
|2020111914Fmk0003798
|0,00
|43.783,92
|3130606671
|MENFES İNŞAAT ISITMA SOĞ.LTD.ŞTİ.
|DOĞU MAH. IHLAMUR SK. K. No:28 D.No:Z06 Tel:5414212565 PENDİK İST.
|201507201509
|3080
|2021012114Fmn0000909
|0,00
|43.711,25
|3140175940
|MURAT DUMAN
|FATİH MAH. ATATÜRK C. No:142 D.2 SULTANBEYLİ İST.
|200301200312
|3080
|2019071214Fmn0000047
|0,00
|43.704,06
|1120202876
|HARUN AYDIN
|YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. MANOLYA APT. No:17/1 D.5 PENDİK İST.
|201409201409
|0015
|2025110514Fml0000056
|43.583,17
|0,00
|9480425057
|BATUHAN YENİ
|CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|200904200904
|0015
|2024092514Fmt0000132
|43.578,83
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200510200510
|3080
|2017120614Fmt0000010
|0,00
|43.393,28
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200404200404
|0015
|2017120614Fmt0000033
|43.063,08
|0,00
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200403200403
|0015
|2017120614Fmt0000016
|42.966,38
|0,00
|6980331536
|FİKRET ÖZKARA
|KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.
|201104201104
|3080
|2017102714Fmq0000099
|0,00
|42.961,01
|8780016569
|MUSTAFA TÜRKER
|HACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA
|200810200810
|3080
|2022110114Fms0000014
|0,00
|42.952,56
|9730008745
|MEVLÜT YILMAZ
|TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|200312200312
|0015
|2017120614Fmt0000006
|42.891,50
|0,00
|3940278189
|MURAT ÖZGÜR GENLİ
|İSTİKLAL MAH. SELİM SK. No:13 D.2 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
|201105201105
|0015
|2024022914Fmn0000005
|42.886,58
|0,00
|6980331536
|FİKRET ÖZKARA
|KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.
|201101201101
|3080
|2017102714Fmq0000096
|0,00
|42.838,10
|6910064190
|ALİ UMUR ÖZGEN
|YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST.
|200011200011
|3080
|2009070914Fmm0000028
|0,00
|42.755,00
|7170011125
|ERGUN ÖZVURAL
|YAKACIK YENİ MAH. DEMİRKAPI CAD. A BLOK K. No:10 A D.9 KARTAL İST.
|200011200011
|3080
|2009070914Fmm0000054
|0,00
|42.755,00
|7870025037
|DOĞAN SÜRER
|YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA
|200011200011
|3080
|2009070914Fmm0000078
|0,00
|42.755,00
|"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."