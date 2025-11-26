Türkiye Gazetesi E-Gazete
SGK ATAŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yayın Tarihi: 26.11.2025
İLAN

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü      Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi    

T.C
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ataşehir Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ataşehir Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bidirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanıİcra Takip Noİşyeri Sicil NoBorcun TürüBorcun Dönemi Toplam
EYYÜP ALPASLAN (122******06)2016/3847226831070713173610344166000PRİM2015/2-2015/9 arası34.136,70
EYYÜP ALPASLAN (122******06)2016/8678026831070713173610344166000PRİM2015/05-2016/0551.556,44
MENŞURE POLAT (296******82)2016/6192121421070713140280344131000PRİM2014/07 İla 2014/1285.227,95
PINAR BAŞTUĞ (508******24)2016/5855328559070712947820344188000PRİM2013/10 ila 2015/0437.519,04
#ilangovtr Basın No: ILN02343176