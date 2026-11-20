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T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/341 Esas

DAVALI : CELAL ÖZKAN - (T.C. KİMLİK NO: 25801765194, Mehmetve Şenel oğlu, 01/08/1979 Nizip doğumlu)

Davacı FATMA ÖZKAN ile Davalı CELAL ÖZKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı CELAL ÖZKAN'ınherhangi bir adresi tespit edilemediğinden,adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 S.K. 127,129,194,195 ve 324 md. gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği hususunun ve 09/02/2027 günü saat 09:30'da yapılacak yapılacak olan duruşmaya istinaden sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceğihususunun davalı CELAL ÖZKAN'a İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.18/11/2026