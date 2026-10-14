T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2025/443 Esas

KARAR NO: 2026/202 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 09/04/2026 tarihli ilamı sanık REMZİ TOKAY hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sonucunda sanığın üzerine atılı Hırsızlık suçundan TCK nun 141/1, 168/1, 62/1, 53/1, maddeleri uyarınca sonuç olarak 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak yapılan tüm aramalara rağmen dosyamız sanığı Salih ve Ayşe oğlu, 15/04/1975 Pütürge doğumlu, Malatya, Doğanyol Konurtay Mah köy nüfusuna kayıtlı REMZİ TOKAY'a ulaşılamadığı ve mahkememiz gerekçeli kararının kendisine tebliğ edilemediği görüldüğünden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verildiği İLAN OLUNUR. 12/10/2026