T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.300.000,00

1

Taşıt

34KBS988 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , KAMYONET TRANSİT Tipli , NM0AXXTTRAPP37671 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği,Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.Bilirkişi raporu ekspertiz raporu mahiyetinde olmayıp İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerinin sorgulama yapmaları gerekir.Aracın anahtar ve ruhsatı bulunmamaktadır. Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu Garaj 1071 OtoparkıAdres Madenler Mah. Baraj Yolu Cad.No.33/1 Ümraniye/İSTANBUL