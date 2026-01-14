Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/737 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/737 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:İstanbul İl, Fatih İlçesi, Kasım Gürani Mah. Paşa Hamamı Mevkii, 1864 Ada 29 Parsel, 15/110 Arsa Pay/Payda, 82,78 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Ayvansaray Mah. Paşa Hamamı Cad. No:64, K:Bodrum, D:1 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 1.500.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:50

08/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.