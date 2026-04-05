Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/351 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/351 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul, Fatih İlçesi, Kariye Mahallesi, 2620 ada, 43 parsel 154,28m2 miktarlı "Bir Bodrum Bir Zemin Üç Normal Katlı Dört Dükkan Altı Daireli Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 200000/1625300 arsa paylı 1.bodrum kat (7) bağımsız bölüm numaralı dükkanın 3/4 hissesi niteliğindedir. Adresi: Derviş Ali (Tapuda: Kariye) Mahallesi, Kariye Yağhane Sokak No 1 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 3.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:50

31/03/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.