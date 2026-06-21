T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

1.250.000,00

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Taşıt

34DAG046 Plakalı , 2020 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , K9KU873R014209 Motor No'lu , VF1RFB00X65702595 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 34 DAG 046 Plaka sayılı, Motor numarası tespit edilemeyen, şasi numarası VF1RFB00X65702595 olan, 2020 Model, RENAULT MEGANE HB TOUCH 1.3 TCE 140 EDC Marka, BEYAZ Renk, DİZEL Yakıtlı, A/T (OTOMATİK) Vitesli otomobildir. Dosyada bulunan bilirkiş iraporuna göre;Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olması sebebi ile kapıları ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın aküsü zayıf olduğu için çalıştırılamadığı ve yürür durumda olup olmadığı tespit edilememiştir. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştırAraç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.Aracın bilgi ekranından 111.298 kilometrede olduğu tespit edilmiştir.Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın ön tamponun alt kısmının kırık olduğu, üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.Aracın muhtelif tarihlerde iki adet kazaya karışmış olduğuna dair tramer kaydı vardır.