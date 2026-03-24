ÜMRANİYE GENELİ CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR TRETUVAR VE BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/512233

1- İdarenin 1.1. Adı : ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 PK 34761 ÜMRANİYE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02164435600 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.04.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Ümraniye Belediye Başkanlığı İhale Salonu Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : ÜMRANİYE GENELİ CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR TRETUVAR VE BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 94 Kalemden Oluşan Bordür, Tretuvar ve Bakım Onarım Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ümraniye / İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 230 (İkiYüzOtuz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE`de yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 70 x 30 x 15 cm BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR (PAHLI, HER RENK) TEMİNİ ve DÖŞENMESİ (BORDÜRÜN NAKLİ DAHİL) 1,65828916% 2,02679787% 1 İDARE MALI HER GEOMETRİ VE RENKTE, NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (PARKE TAŞI NAKLİ DAHİL) 16,44614313% 20,10084161% 5 NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI TEMİNİ (HER GEOMETRİ VE RENKTE) VE DÖŞENMESİ (PARKE TAŞI NAKLİ DAHİL) 6,72165262% 8,2153532% 3 İDARE MALIHER GEOMETRİDE, HER RENKTE ( Kırmızı, granit, bazalt görünümlü) MİNERAL YÜZEYLİ, KUMLAMALI, PAHLI PARKE TAŞI DÖŞENMESİ (PARKE TAŞI NAKLİ DAHİL) 2,89330296% 3,53625917% 2 DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 5,1262583% 6,26542681% 3 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) 2,34058335% 2,86071299% 1 İDARE MALI SICAK ASFALTIN ASFALT ROBOTU İLE MUHTELİF YERLERDE YAMA YAPILMASI (ASFALTIN NAKLİ DAHİL) 9,9968518% 12,21837442% 4 LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ İŞLER YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI 4,35093497% 5,3178094% 3 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,21007558% 2,70120349% 1 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 2,58821371% 3,16337231% 2

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Parke Taşı (Her Geometri Ve Renkte) Ve Döşenmesi (50.000 m²) İhale ilan tarihinden geriye doğru 2 (iki) yıl içerisinde en az 50.000 m² Parke Taşı (Her Geometri Ve Renkte) Ve Döşenmesi imalatını yapmış olmak. Bu imalat Kamu Kurumları ile bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tevsik edici belge olarak yapılan işle ilgili sözleşme, hakediş ve fatura ibraz edilmelidir. Sunulan tevsik edici belgeler, İdare tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idareden teyit edilecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Sıcak Asfaltın Asfalt Robotu İle Muhtelif Yerlerde Yama Yapılması (10.000 ton) İhale ilan tarihinden geriye doğru 2 (iki) yıl içerisinde en az 10.000 ton Sıcak Asfaltın Asfalt Robotu İle Muhtelif Yerlerde Yama Yapılması imalatını yapmış olmak. Bu imalat Kamu Kurumları ile bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tevsik edici belge olarak yapılan işle ilgili sözleşme, hakediş ve fatura ibraz edilmelidir. Sunulan tevsik edici belgeler, İdare tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idareden teyit edilecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Bordür (Her Geometri Ve Renkte) Döşenmesi (15.000 m) İhale ilan tarihinden geriye doğru 2 (iki) yıl içerisinde en az 15.000 m Bordür (Her Geometri Ve Renkte) Döşenmesi imalatını yapmış olmak. Bu imalat Kamu Kurumları ile bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tevsik edici belge olarak yapılan işle ilgili sözleşme, hakediş ve fatura ibraz edilmelidir. Sunulan tevsik edici belgeler, İdare tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idareden teyit edilecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Parke Taşı (Her Geometri Ve Renkte) Sökülmesi (45.000 m²) İhale ilan tarihinden geriye doğru 2 (iki) yıl içerisinde en az 45.000 m² Parke Taşı (Her Geometri Ve Renkte) Sökülmesi imalatını yapmış olmak. Bu imalat Kamu Kurumları ile bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tevsik edici belge olarak yapılan işle ilgili sözleşme, hakediş ve fatura ibraz edilmelidir. Sunulan tevsik edici belgeler, İdare tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idareden teyit edilecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli İşler Yapılması Ve Yerine Montajı (50.000 kg) İhale ilan tarihinden geriye doğru 2 (iki) yıl içerisinde en az 50.000 kg Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli İşler Yapılması Ve Yerine Montajı imalatı yapmış olmak. Bu imalat Kamu Kurumları ile bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tevsik edici belge olarak yapılan işle ilgili sözleşme, hakediş ve fatura ibraz edilmelidir. Sunulan tevsik edici belgeler, İdare tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idareden teyit edilecektir. 5



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.