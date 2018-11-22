Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Havaların soğumasıyla birlikte şu günlerde çok kişi sinüzit şikâyetiyle hastanelere başvuruyor. Genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunun arkasından başlayan, burun ve geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, hâlsizlik, bazen de ateşle kendini gösteren sinüzit, çoğunlukla hafife alınıyor. Sinüzitin ihmal edilmemesi geren bir durum olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi Kulak Burun Boğaz HastalıklarıUzmanı Opr. Dr. Emrah Çelik, tedavi edilmeyen sinüzitin ilerleyerek bütün sinüslerin iltihaplanmasına yol açabileceğini belirterek “Pansinüzit dediğimiz bu durum, erken teşhis edilip etkili bir şekilde tedavi edilmezse kafa içindeki komşu organlara yayılarak göz enfeksiyonlarına, görme kaybına, menenjite ve beyin apsesi gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir” dedi.

Pansinüzit görülme sıklığının yüzde 2-10 arasında değiştiğini ifade eden Dr. Çelik “Akut ya da kronik sinüziti olup da tedavi görmeyen; bağışıklık sistemi yetersiz, diyabet gibi sistemik hastalıkları bulunan ya da lösemi veya lenfoma hastaları risk altındadır. Tek başına ve destek tedavisi verilmeden kullanılan uygunsuz antibiyotik de hastalığa sebep olabilir. Özellikle endoskopik muayene yapılmamış ve detaylı değerlendirilmemiş akut sinüzitlerde bu ihtimal vardır” dedi.

Geçmeyen enfeksiyonun tedavisi cerrahi

Kesin pansinüzit teşhisi sadece kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından konulabilir. Şikâyetler 3 aydan az sürüyorsa bu akut pansinüzittir ve tedavisinde yeterli antibiyotik ve sinüslerin boşaltılmasını sağlayacak destek tedavisi uygulanır. Şikâyetler 3 aydan fazla sürüyorsa ve akut dönemde komplikasyon olmuşsa ya da kronik pansinüzit varsa sinüslerin boşalmasını sağlayacak cerrahi tedaviler yapmak gerekir.

Sebebi nedir?

Pansinüzit, genellikle altta bulunan anatomik bozukluklar, tedavi edilmemiş akut ve kronik sinüzitler, tedavi edilmemiş alerjik burun hastalıkları sonucunda

oluşabilir.

Her baş ağrısı sinüzit mi?

Pansünizitin önemli belirtisi yüzde özellikle alın, göz etrafı ve gözaltında yaygın ve zonklayıcı şekilde ağrı, hassasiyet ve ağırlık hissidir. Ateş ara ara oluşabilir. Geniz ve burun akıntısı da şikâyetler arasındadır.