Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prof. Dr. Ceyhan, Rhinovirüs’ün iddia edildiği gibi ağır bir hastalık yapmadığı, sadece nezle yaptığını da sözlerine ekledi. Gergedan virüsü tanımlamasının bir tercüme hatası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, “Maalesef tercüme ederken burunla ilgili virüs yerine gergedan virüsü diye tercüme edilmiş. Daha önce bazı griplerde bu tip isimlendirmeler kullanıldı ama bunun bir dayanağı vardı. Örneğin kuş gribi denildi çünkü kuşlardan bulaşıyordu ya da domuz gribi denildi çünkü domuzlardan bulaşıyordu ama gergedan virüsü diyemeyiz çünkü gergedandan bulaşan bir virüs yok” dedi.