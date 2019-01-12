Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Son günlerde hastanelerin acil servisleri yüksek ateş, hâlsizlik ve öksürük şikâyetiyle başvuranlarla dolu. “Domuz gribi” endişelerine karşı açıklama bir yapan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap “Şu an yaşadığımız, domuz gribi değil, mevsimsel grip salgını. H1N1 virüsü ile ortaya çıkan grip vakalarına artık 2009’dan bu yana domuz gribi değil mevsimsel grip diyoruz. Çünkü artık bu virüs insanlar vasıtasıyla bulaşıyor. Ancak şu an H1N1 değil, bir başka mevsimsel grip virüsü olan H3N2 virüsü hasta ediyor” dedi.

YAŞLILAR VE GEBELER ÖNEMLİ

Prof. Dr. Alpay Azap, influenza için risk grubunda olan kişilere ilişkin ise şunları kaydetti: Hastalık özellikle beş yaş altındaki çocuklarda ve 65 yaş üstündeki erişkinlerde ağır seyreder. Bu gruplara dışında bağışıklık sistemi baskılanmış, kortizon kullanan, kanser olan hastalarda, gebelerde ve vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan kilolu kişiler de risk altındadır. Eğer grip belli risk grubundaki kişilerde geliştiyse daha ileri belirtiler de ortaya çıkabilir. Özellikle gribin ardından gelişebilecek zatürreye karşı dikkatli olmak gerekir.

Hiçbir şikâyeti ve altta yatan hastalığı olmayan kişilere tedavi verilmediğini evde dinlenmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Azap “Ancak risk grubundaki kişilerle solunum sıkıntısı gelişen kişilerin mutlaka hastaneye başvurmaları gerekir” diye konuştu.

UZUN SÜREN ATEŞE DİKKAT

Aniden başlayan ateş, kuru öksürük, şiddetli baş ağrısı, yaygın eklem ve kas ağrısı, şiddetli hâlsizlik, boğaz ağrısının grip belirtileri olduğunu anlatan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol “Ateşin 5 günden uzun sürmesi, düşen ateşin tekrarlaması ve titreme, öksürükle birlikte koyu renkli balgam, hırıltılı solunum, morarma, nefes alırken batıcı yan ağrısı şeklinde göğüs ağrısı durumunda hemen sağlık merkezine başvurulmalı” dedi.