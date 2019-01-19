Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve dünyanın en çok kabul gören Vasküler Cerrahi Dergisi "Journal of Vascular Surgery”, 2018'in son sayısında, Türkiye'nin kendi imkanları ile ürettiği milli tıbbi cihaz ile yaptığı klinik çalışmasına yer verdi.

Dergi, RD GLOBAL-INVAMED'in damar içi kapak tedavisi için ürettiği yeni tıbbi cihaz olan ICT (Internal Compression Treatment- Internal Kompresyon Tedavisi) ile yapılan klinik çalışmasının yüzde 90 oranında başarı sağladığını okuyucularına duyurdu.

Türk bilim adamlarının milli tıbbi cihaz alanında elde etmiş olduğu başarının dünyaca ünlü bir sağlık dergisinde yer almasının son derece önemli olduğunu belirten RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, milli cihaz ICT hakkında bilgi verdi.

Dinç, "ICT sistemi, genişlemiş derin toplardamarlardaki kapakların etrafına özel bir implant enjeksiyonu ile damarların daraltılarak kapakların tekrar işlevsel hale gelmesini sağlar. Dünyada cerrahisi dahi yapılamayan kapak yetmezliği sorunu, Türkiye'nin milli ürünü ICT ile artık cerrahi bir müdahaleye dahi gerek kalmadan ortadan kaldırılmıştır" dedi.

ICT tedavisi

Dinç, ICT tedavisinin detayları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ICT sistemi ile bozukluk olan damar kapaklarının ultrason altında belirlenmesinden sonra kapağın altına ve üstüne lokal anestezi altında son derece basit iki girişim sağlanmaktadır. Özel geliştirilen enjeksiyon sistemi ile kapaklara dışarıdan iskelet fonksiyonu görmesi için özel geliştirilmiş biyopolimer kontrollü olarak enjekte edilir. Kapakların tekrar fonksiyon kazanması gözlendikten sonra işlem tamamlanır ve hasta taburcu edilir. Enjekte edilen biyopolimer, kapaklar etrafında bağ doku oluşmasını sağlar ve tedavi kalıcı hale gelir. Özellikle şiddetli ağrılara yol açan derin venöz yetmezlikte, ICT tedavi sonrası ağrı gibi semptomların hızlıca iyileşmesi, hastalar tarafından gelen en önemli geri dönüşler olarak bildirilmektedir."

ICT'nin artık çözümü olmayan kapak yetmezliği hastalığını ortadan kaldıran ve dünyada kabul gören ileri teknolojik bir inovatif tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Dinç, "Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) sağlıkta yerli ve milli üretime öncelik verilmesi politikaları yürütüyor. Bu doğrultuda kapak yetmezliği tedavisi, artık Türkiye'de ileri teknoloji ile üretilen ICT gibi yerli ve milli cihazla yapılabiliyor" dedi.

"Derin venöz kapak yetmezliği kader değildir"

Amerika'da olduğu gibi son yıllarda birçok alanda dünyada ses getiren Türk bilim adamlarının tıp alanında da birçok yeniliğe ve gelişmeye imza atmakta olduğunu belirten Kalp Damar Cerrahı Prof Dr. Turhan Yavuz ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yöntem, derin ven yetmezliğinde çığır açacak nitelikte yeni bir yöntemdir. Hastalardan geri dönüşler son derece etkileyicidir. Derin ven yetmezliği olan birçok hastada açılan yara iyileşmeleri hızlanmakta, bacak renk değişiklikleri azalmaktadır. Bu yöntemde amaç, lokal anestezi ile hastada hiçbir kesi oluşturmadan, özel bir sıvı bileşiminin derin vende kaçak olan yer çevresine basit bir yöntemle enjekte etmektir. Böylece bu sıvı, ven çevresinde sanki bir korse gibi ven çapını daraltmakta ve kaçağı azaltmaktadır. Bu yöntem, Türkiye'deki ve Amerika dahil diğer pek çok ülkedeki hastaların derdine derman, hekimlerin ise istenmeyen sonuçları en aza indirgeme noktasında kurtarıcısı oldu."