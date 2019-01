Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sarımsaktan greyfurta, ıspanaktan muza, sütten yoğurda… Gün içerisinde yiyip içtiğimiz bazı yiyecekler ilaçların metabolizmadaki davranışlarını değiştirebiliyor. Besin-ilaç etkileşimi sonucunda ilacın etkisi azalabildiği gibi, artabiliyor da; hatta zehirlenmeye ve ölümcül sonuçlara dahi sebep olabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman hangi ilaçları kullanırken hangi yiyeceklere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

MUZ VE PATATES - İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER

Kalp ritmini bozuyor

Hipertansiyonu tedavi etmede kullanılan bazı idrar söktürücü ilaçlar, vücuttan su ve sodyumu uzaklaştırırken potasyum seviyesini de yükseltiyor. Bu da kalp ritm bozukluğu gibi problemlere sebep olabiliyor. Her hipertansiyon ilacı buna sebep olmamakla birlikte hekiminizden ilacınızın içeriğini ve diyetinizde potasyumu kısıtlayıp kısıtlamamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Eğer potasyum kısıtlaması tavsiye ediliyorsa iyi birer potasyum kaynağı olan muz, patates, kayısı ve taze yeşil yapraklı sebzeleri azaltmakta fayda var.

ÇAY, ÇİKOLATA - ASTIM İLACI

Baş ağrısı yapıyor

Nefes alma ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bronş ve bronşçukların genişlemesini sağlayan bazı ilaçları kullanırken dikkat edilmeli. Zira bu ilaçlardan bazıları siyah çay, yeşil çay, kahve, kola, çikolata ile bir arada tüketildiğinde; kalp atış hızında artış, sinirlilik, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi problemlere sebep olabiliyor.

ET VE ET ÜRÜNLERİ - DEMİR İLAÇLARI

Kalsiyum, demire düşman

Süt, yoğurt, peynirde bulunan kalsiyum, et ve et ürünleri ile alınan demirin emilimini engelliyor. Aynı şey demir ilaçları için de söz konusu. Eğer demir ilacı alıyorsanız kalsiyum içeren yiyeceklerle bu ilaçları aldığınız zaman arasında en az 1,5-2 saat olmasını sağlayın. Aynı durum çay ve kahve için de geçerlidir. Bu madde demir ilaçları ile birlikte alındığında demir emilimini engeller.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ - ANTİBİYOTİKLER

İlaç işe yaramıyor

Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, antibiyotiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Antibiyotik almadan önce peynir, süt, yoğurt gibi yiyecekler tüketmemeye dikkat edin. Arada en az iki saat olmalıdır. Ayrıca kafeinli içecekler veya domates gibi asitli besinler antibiyotiklerle birlikte veya yakın zamanda alındığında mide hassasiyetini artırabiliyor.

YEŞİL SEBZELER - KAN SULANDIRICILAR

Dozun etkisini artırıyor

Kan sulandırıcı ilaçların bazıları lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, semizotu, marul, karaciğer, yeşil çay, brokoli ve şalgam gibi K vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketilmesi ilacın etkinliğini değiştiriyor. Yine bu tip ilaçlar kullananların sarımsak tüketimine de dikkat etmesi şart. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız K vitamini kısıtlaması konusunda hekiminize danışın ve diyetinizin K vitamini içeriğinin değerlendirilmesi için bir beslenme uzmanına başvurun.

İNCİR, TAVUK CİĞERİ - ANTİDEPRESAN

Tansiyonu aşırı yükseltiyor

Bazı antidepresanların tiraminden zengin olan; eski peynir, incir, bakla, soya sosu, tavuk ve dana ciğeri gibi besinlerle bir arada tüketilmemesinde fayda var. Antidepresan kullanmaya başladıysanız bu yiyecekleri tüketip tüketmemek konusunda hekiminizden mutlaka bilgi alın. Zira bazı antidepresanlar bu türden tiramince zengin besinlerle birlikte alındığında kan basıncını öldürücü düzeye çıkarabiliyor.

GREYFURT - ANTİBİYOTİKLER VE ALERJİ İLAÇLARI

Arada en az 4 saat olsun

Greyfurt bazı antibiyotik türleri ile etkileşime girerek, birlikte veya çok yakın saatlerde tüketildiğinde birden fazla doz antibiyotik alınmışçasına etki gösterebiliyor. Bu sebeple bu antibiyotik türlerini alırken greyfurt tüketiminizle arasında en az 4 saat geçmesinde fayda var. Greyfurt alerji ilaçlarını da sevmez ve baş dönmesi ile sersemlik hissine yol açabiliyor.