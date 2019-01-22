ZİYNETİ KOCABIYIK
Sarımsaktan greyfurta, ıspanaktan muza, sütten yoğurda… Gün içerisinde yiyip içtiğimiz bazı yiyecekler ilaçların metabolizmadaki davranışlarını değiştirebiliyor. Besin-ilaç etkileşimi sonucunda ilacın etkisi azalabildiği gibi, artabiliyor da; hatta zehirlenmeye ve ölümcül sonuçlara dahi sebep olabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman hangi ilaçları kullanırken hangi yiyeceklere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.
MUZ VE PATATES - İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER
Kalp ritmini bozuyor
Hipertansiyonu tedavi etmede kullanılan bazı idrar söktürücü ilaçlar, vücuttan su ve sodyumu uzaklaştırırken potasyum seviyesini de yükseltiyor. Bu da kalp ritm bozukluğu gibi problemlere sebep olabiliyor. Her hipertansiyon ilacı buna sebep olmamakla birlikte hekiminizden ilacınızın içeriğini ve diyetinizde potasyumu kısıtlayıp kısıtlamamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Eğer potasyum kısıtlaması tavsiye ediliyorsa iyi birer potasyum kaynağı olan muz, patates, kayısı ve taze yeşil yapraklı sebzeleri azaltmakta fayda var.
ÇAY, ÇİKOLATA - ASTIM İLACI
Baş ağrısı yapıyor
Nefes alma ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bronş ve bronşçukların genişlemesini sağlayan bazı ilaçları kullanırken dikkat edilmeli. Zira bu ilaçlardan bazıları siyah çay, yeşil çay, kahve, kola, çikolata ile bir arada tüketildiğinde; kalp atış hızında artış, sinirlilik, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi problemlere sebep olabiliyor.
ET VE ET ÜRÜNLERİ - DEMİR İLAÇLARI
Kalsiyum, demire düşman
Süt, yoğurt, peynirde bulunan kalsiyum, et ve et ürünleri ile alınan demirin emilimini engelliyor. Aynı şey demir ilaçları için de söz konusu. Eğer demir ilacı alıyorsanız kalsiyum içeren yiyeceklerle bu ilaçları aldığınız zaman arasında en az 1,5-2 saat olmasını sağlayın. Aynı durum çay ve kahve için de geçerlidir. Bu madde demir ilaçları ile birlikte alındığında demir emilimini engeller.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ - ANTİBİYOTİKLER
İlaç işe yaramıyor
Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, antibiyotiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Antibiyotik almadan önce peynir, süt, yoğurt gibi yiyecekler tüketmemeye dikkat edin. Arada en az iki saat olmalıdır. Ayrıca kafeinli içecekler veya domates gibi asitli besinler antibiyotiklerle birlikte veya yakın zamanda alındığında mide hassasiyetini artırabiliyor.
YEŞİL SEBZELER - KAN SULANDIRICILAR
Dozun etkisini artırıyor
Kan sulandırıcı ilaçların bazıları lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, semizotu, marul, karaciğer, yeşil çay, brokoli ve şalgam gibi K vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketilmesi ilacın etkinliğini değiştiriyor. Yine bu tip ilaçlar kullananların sarımsak tüketimine de dikkat etmesi şart. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız K vitamini kısıtlaması konusunda hekiminize danışın ve diyetinizin K vitamini içeriğinin değerlendirilmesi için bir beslenme uzmanına başvurun.
İNCİR, TAVUK CİĞERİ - ANTİDEPRESAN
Tansiyonu aşırı yükseltiyor
Bazı antidepresanların tiraminden zengin olan; eski peynir, incir, bakla, soya sosu, tavuk ve dana ciğeri gibi besinlerle bir arada tüketilmemesinde fayda var. Antidepresan kullanmaya başladıysanız bu yiyecekleri tüketip tüketmemek konusunda hekiminizden mutlaka bilgi alın. Zira bazı antidepresanlar bu türden tiramince zengin besinlerle birlikte alındığında kan basıncını öldürücü düzeye çıkarabiliyor.
GREYFURT - ANTİBİYOTİKLER VE ALERJİ İLAÇLARI
Arada en az 4 saat olsun
Greyfurt bazı antibiyotik türleri ile etkileşime girerek, birlikte veya çok yakın saatlerde tüketildiğinde birden fazla doz antibiyotik alınmışçasına etki gösterebiliyor. Bu sebeple bu antibiyotik türlerini alırken greyfurt tüketiminizle arasında en az 4 saat geçmesinde fayda var. Greyfurt alerji ilaçlarını da sevmez ve baş dönmesi ile sersemlik hissine yol açabiliyor.