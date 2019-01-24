Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sanayi kaynaklı çevre kirliliği, tarımda kullanılan ilaçlar, böcek öldürücüler, mutfak ürünleri, amalgam içeren dolgular, kozmetik ürünler ve kirli sularda yaşayan deniz canlıları ağır metal zehirlenmelerinin en önemli sebepleri. Çevresel etkenlerin yanında kişisel kullanımdaki dikkatsizlik ve umursamazlıkların da riski artırdığına işaret eden Dr. Gökart “Mesela teflon mutfak malzemeleri, çizilmiş, hasarlı mutfak malzemeleri, deterjanlar, kaynağı belli olmayan ürünler, oyuncaklarda kullanılan boyalar zehir saçıyor” diye açıkladı.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Metallerin uzaklaştırılmasını sağlayan gıda, takviye ve vitaminlerden faydalanılabileceğini ifade eden Dr. Semih Gökart “Ancak ağır metallerin pek çoğu için özel bir destek olmadan vücudun boşaltım sistemleri olan böbrekler, karaciğer, bağırsaklar, akciğer ve der yoluyla kendiliğinden atılamaz. Dokulara yerleşen ağır metaller “şelasyon” adı verilen özel bir yolla atılabilir” diye konuştu.

DNA’MIZI BOZUYOR

Vücuttan atılamayan metallerin DNA hasarına yol açarak kanseri de tetiklediğini belirten Dr. Semih Gökart “Bu maddeler daha çok beyin ve böbreklerde birikmeye meyillidir. Hücrelerin, organların, sistemlerin normal işlevini bozarak ağır hasara yol açar” dedi.

KRONİK YORGUNLUK SEBEBİ

Ağır metal zehirlenmesinin baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrıları, hazımsızlık, kabızlık, solgunluk, kansızlık, koordinasyon bozukluğu, baş dönmesi gibi şikâyetlerle kendini gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Semih Gökart, metal zehirlenmelerinin çok sinsi ve önemli bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekti. Bütün bu şikâyetlerde metal zehirlenmesinin akla gelmediğini anlatan Dr. Gökart, teşhiste de problem yaşandığına işaret ederek “Kanda ağır metal tespit edilmemesi, olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bu maddeler ancak biriktikleri hücrenin dışına çıkarlarsa kanda görülür. Ancak yeni geliştirilen özel boyama usulüyle biriken metallerin yerini ve vasfını öğrenebiliyoruz” dedi.

Çocuklar da metal zehirlenmesi riski altında

Merdiven altı kozmetik ürünlerini evinize sokmayın.

Mümkünse dişlerinizdeki amalgam dolguları çıkartın.

Değersiz metallerden yapılmış takıları cildinize değdirmeyin.

Kirli sulardaki deniz canlılarını özellikle dip balıklarını, midyeyi kesinlikle tüketmeyin.

Eve gelen su kurşun borulardan ulaşıyorsa hemen değiştirilmesini sağlayın.

Teflon tava ve tencereler, hatta çizilmiş çelik mutfak eşyalarını kullanmayın.

İthal boyalı ucuz oyuncakları, imalat yeri belli olmayan boyaları, menşei belli olmayan seramik kâseleri kullanmayın.

Alüminyum folyoyu mutfakta (özellikle ısıtma amaçlı) kullanmayın.