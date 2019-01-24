Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, kış mevsiminde gebelik düşünen ya da kış aylarında gebe olan anne adayları için önemli tavsiyelerde bulundu.

Kış Döneminde Gebeler Nasıl Beslenmeli?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, “Anne adayları için beslenmenin çok önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu süreçte, mevsim meyve ve sebzeleriyle bir beslenme düzeni oluşturmak oldukça önemlidir.

Mevsiminde tüketilen besinler, doğal ve sağlıklı olduğu için gebelere fayda sağlayacaktır. Ek olarak, gebeler günlük almaları gereken protein, demir ve kalsiyum oranlarını yedikleri besinlerle karşılamaya özen göstermelidir.

Omega 3 deposu olan balık, kalp sağlığını ve bağışıklık sistemini korur, hücreleri yeniler. Bu nedenle de kış mevsiminin vazgeçilmez besinlerinin başında gelir. Dolayısıyla, balık anne adaylarının beslenme düzenine mutlaka eklenmelidir. Bunun yanı sıra; et, yumurta, süt gibi besin değeri yüksek yiyecekler de beslenme programına dahil edilmelidir.

Ayrıca gebelerde artan metabolizma nedeniyle vücut sıvıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar. Gebeler susuzluk ihtiyacı hissetmeseler bile, en sağlıklı sıvı olan suyu bol miktarda tüketmelidirler. “dedi.

Hastalıklardan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Soğuyan havalarla birlikte, gebelerin hasta olma riskinin yükseldiğini belirten Doktor Meriç Çağrı Ağır, “Kışın sık rastlanan soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için anne adaylarının alabileceği bazı önlemler vardır.

Gebeler kesinlikle hastalık taşıyan kişilerden uzak durmalı ve kalabalık ortamlarda çok uzun vakitler geçirmemelidir. Bulunulan ortamlar, düzenli olarak havalandırılmalıdır. Eller sık sık yıkanmalı ve gerekli hijyen her zaman sağlanmalıdır. Herhangi bir hastalığın ilk belirtileri hissedilmeye başlandığı an doktora gidilerek erken müdahale sağlanmalıdır.

Kış döneminde gebelikle alakalı verilebilecek en önemli tavsiye ise, anne adaylarının doktor kontrollerini asla aksatmaması gerektiğidir. Anne adayları düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeli ve gebeliğin seyri hakkında detaylı bilgi almalıdır. Bunun yanı sıra, kulaktan dolma bilgiler yerine alanında uzman doktorlara soru sorularak merak edilenler cevaplandırılmalıdır” bilgilerini verdi.

Kıyafet Tercihleri Çok Önemli

Ağır, ” Soğuk havalarda giyilecek kıyafetler seçilirken naylon ve sentetik kumaşlı elbiseler tercih edilmemelidir. Çünkü havayı geçirmeyen ve terleten kumaşlar enfeksiyonlara neden olabilir. Bunlar yerine yünlü, pamuklu yani hava alan kıyafetler giyilmelidir. İç giyim de oldukça önemlidir. Bel bölgesini sıcak tutmak gerekir. Kalın tek giysiler yerine birkaç kat ince kıyafetler giymek daha uygun olacaktır.” dedi.

Egzersizler İhmal Edilmemeli

Meriç Çağrı Ağır, “Gebelik döneminde ağırlaşan vücudun tembelleşmemesi için küçük egzersizler ve hafif pilates yaparak harekete geçilebilir. Böylece hem zihinsel hem de bedensel rahatlık elde edilebilir” yorumunda bulundu.