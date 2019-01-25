Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İstanbul Okan Üniversitesi ve Küba Onkoloji Enstitüsünün imzaladığı iş birliği anlaşması sonucunda, son yıllarda “akciğer kanseri aşısı” ile gündeme gelen Kübalı kanser uzmanları, Türkiye’de görev alacak. Kübalı onkologlar, hasta bakmayacak ancak her türlü kanser hastasının değerlendirildiği “hastane onkoloji konseyi”nin tedaviye karar verme sürecinde yer alacaklar.

İmzalanan iş birliği anlaşması kapsamında 3 Kübalı medikal kanser uzmanının mart ayında 3 yıllığına Türkiye’ye geleceğini söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan “Amaç ilk etapta şu anda en çok ihtiyaç duyulan akciğer kanseri tedavilerine onlarla birlikte karar vermek. Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba’nın sağlık hizmetini İstanbul’a, taşıyoruz. Bir sonraki adım İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezinin kurulması olacak. Merkezin kurulmasıyla birlikte, Türk hekimlerimiz de Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak. Küba’dan Türkiye’ye Türkiye’den Küba’ya öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları da uygulanacak” dedi. Önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacaklarını belirten Okan, mart ayına kadar uygun hastaların belirleneceğini ve tedavilere başlanacağını da söyledi. Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Demirarslan da akciğer kanseri aşısının mevcut tedavilere alternatif değil, ek olarak uygulandığını belirtti.