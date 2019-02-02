Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Son haftalarda Avrupa’da ve kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de görülen grip ve grip benzeri hastalık sayılarındaki artış ocak ayında da devam etti. Şu günlerde kime sorsanız gripten şikâyetçi. Gripten korunmanın tek yolunun aşılanmak olduğunu vurgulayan uzmanlar “Eğer hasta olmadıysanız hâlâ grip aşısı yaptırabilirsiniz” diyorlar.

Grip vakalarının bütün dünyada ‘influenza aktivitesindeki artış’ olarak nitelendirildiğini söyleyen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül “Grip vakalarının ABD’de geçen yıla göre iki kat fazla olduğu bildirildi. Bizde kesin bir rakam olmamakla birlikte ocak ayı itibarıyla daha fazla görülüyor” dedi. Gripten korunmak için bağışıklık sistemini yüksek tutmanın yanında hasta kişilerle temasın en az seviyeye indirilmesi ve mutlaka sık sık ellerin yıkanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ergönül, aşının en önemli koruyucu olduğunu belirterek “Sağlık Bakanlığının da tavsiye ettiği gibi grip aşısı ekim-mart ayları arasında grip sezonu boyunca yaptırılabilir. Özellikle 65 yaş üzerindeki yaşlılar, genç çocuklar, gebeler ve böbrek hastalığı, diyabet, astım, kalp gibi kronik hastalığı olanlarla kanser hastaları risk grubundadır. Sağlık Bakanlığı tarafından hekim reçetesi ile grip aşıları risk grubundaki kişilere her yıl tüm sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapılmaktadır” dedi.

GRİBE ANTİVİRÜS İLACI

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl grip vakalarında antibiyotik tüketiminin azaldığını hatırlatan Prof. Dr. Ergönül “Test imkânlarının da artmasıyla hastalığın etkeni olan virüs biliniyor ve antivirüs ilaçlar kullanılıyor. Herkese test yapmak mümkün olmayabilir. Çevrede gripli kişiler varsa, hastalık belirtilerini gösteren kişi de griptir. Test yapmadan da antivirüs ilacı kullanılabilir. Ancak bunun da en az beş gün boyunca kullanılması gerekir” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: ARTIŞ OLAĞAN

Sağlık Bakanlığı grip vakalarının geçmiş sezonlardan farklı olmadığını belirerek “Grip ve grip benzeri hastalık sayılarındaki artış olağan bir durum olup geçmiş grip sezonları ile kıyasladığımızda benzer olduğu görülmektedir. Grip virüsleri dışında grip benzeri hastalıklara sebep olan diğer solunum yolu virüsleri de dolaşımda yüksek oranda yer alıyor. Ocak ayında özellikle beş yaş altı çocukları etkileyen respiratory syncytial virüs denilen solunum yolu virüsler baskın olarak görüldü” açıklamasını yaptı.

ATEŞ YÜKSELDİYSE DOKTORA GİDİN

Genellikle kendiliğinden geçen gribin zatürre için önemli bir risk faktörü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Önder Ergönül “Hastalığı uzun sürenler, yüksek ateş, yaygın geniş ağrı, kas ağrısı yaşayanlar mutlaka aile hekimi de olsa doktora görünmelidir. Grip zatürreye dönebilir” dedi.

TEDAVİYE 48 SAAT İÇİNDE BAŞLAYIN

Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerin doktora danışmadan ilaç kullanmaması gerektiğini hatırlatarak “Yapılan çalışmalar; hastalık belirtileri görüldükten sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavinin daha etkili olduğunu göstermektedir” açıklamasında bulundu.