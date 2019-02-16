Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

QZİYNETİ KOCABIYIK

Kan kanseri olarak bilinen löseminin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk “Lösemi, çocuklarda en sık görülen kanser türüdür. Verilere göre, Türkiye’deki vakalar içinde yüzde 35,5 ile lösemi ilk sırada yer alıyor. Onu, yüzde 18,5 ile merkezi sinir sistemi tümörleri, yüzde 13,5 ile lenfoma izlemektedir. Sırasıyla nöroblastoma, wilms, yumuşak doku sarkomları, kemik tümörleri ve diğer tümörler takip ediyor. Lösemi Türkiye’de yılda yaklaşık bin çocuğu etkiliyor” dedi.