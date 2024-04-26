En iyinin, iyisi seçildi: Ferrari Roma

Ferrari, 2024 Red Dot Ödülleri'nde en büyük ödülün sahibi oldu. Markanın, ön-ortadan motorlu, üstü açılabilen soft top tavanlı modeli Roma Spider, ürün tasarımı kategorisinde “En İyinin En İyisi” seçildi. Roma Spider’ın yanı sıra Ferrari SF90 XX Stradale ve KC23 de iki Red Dot Ödülü kazanırken marka; son 10 yıl içinde toplamda 29 Red Dot Ödülü müzesine götürdü…

620 HP…

Çift turbo besleme…

Tamamen mekanik V8 motor…

Sınıfında en iyi güç/ağırlık oranına sahip araç, 365 GTS4’ten 54 yıl sonra bu tarzı yeniden canlandırmış durumda. Kapsamlı kişiselleştirme özelliklerine sahip olan Ferrari Roma, beş katmanlı özel tavan, açılabilir bir sert tavan ile eşit akustik yalıtım performansı sağlıyor ve 60 km/s hıza kadar 13.5 saniyede açılabiliyor. Anlatılacak çok fazla detaya ev sahipliği yapan otomobili özetleyen nokta ise 2024 Red Dot Ödülleri’nde “Ürün Tasarımı” kategorisinde “En İyinin En İyisi Ödülü’nü kazanması…

Bununla birlikte iki Ferrari modeli daha Red Dot Ödülü’ne imza attı. Çift turbolu V8 motoru, üç elektrik motoruyla kombine ederek 1030 HP üreten plug-in hibrit bir güç ünitesiyle donatılan limitli sayıda üretilen SF90 XX Stradale, ödül kazanan modellerden biri olarak öne çıktı. Red Dot Ödülü’nün sahibi olan bir diğer Ferrari ise, yarış aracı 488 GT3 Evo 2020'nin şasisi üzerine yapılan tek seferlik özel üretim KC23 modeli oldu.

SON 10 YILDA 29 ÖDÜL

Ferrari, geçtiğimiz 10 yıl içinde 29 Red Dot Ödülü kazandı. Ödülün verilmeye başlandığı 1955 yılından bu yana başka hiçbir üretici bununla kıyaslanabilir sonuçlar elde edemedi. En İyinin En İyisi Ödülü ise Maranello tarafından birçok kez kazanırken FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale, Daytona SP3, Purosangue ve Ferrari Vision Gran Turismo, daha önce En İyinin En İyisi seçilen Ferrari modelleri oldular.