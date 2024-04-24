Ferrari'nin 1 araç satışından kazandığı para devasa boyutta! Rakipleri yanına yanaşamıyor

Dünyanın en pahalı otomobil markası Ferrari'nin bir araç satışından yaptığı kar dudak uçuklattı. Ünlü marka her teslim ettiği araç başına 118 bin euro yani 4 milyon 100 bin lira kazanıyor. Ferrari'nin en büyük rakibi Porsche'un bu rakamı yakalayabilmesi için ise 5 araçtan fazla satış yapması gerekiyor.

Dünya genelinde ihracat yapan sektörlerin başında otomotiv geliyor. Ünlü markalar, ürettikleri araçları dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Bu firmalar arasında en pahalı olanı ise Ferrari. Peki Ferrari 1 araç satışından ne kadar kar ediyor?

FERRARİ 1 ARAÇ SATIŞINDAN NE KADAR KAZANIYOR?

Ferrari'nin 1 araç satışından yaptığı kar devasa boyutta. Ünlü marka sattığı 1 otomobilden 118 bin euro para kazanıyor. Bu rakam günümüz kuruyla TL'ye çevrildiğinde 4 milyon 100 bin TL yapıyor.

FERRARİ 1, PORSCHE 5 ARAÇ SATMAK ZORUNDA

Ferrari'nin en büyük rakibi ise Porsche. Porsche'un karlılığı ise Ferrari gibi değil. Porsche'un Ferrari'yi yakalayabilmesi için en az 5 araç satması gerekiyor. Ancak bu rakamda tam olarak aynı miktara denk gelmiyor.

FERRARİ HAKKINDA

Ferrari S.p.A., merkezi ve kuruluş yeri İtalya'nın Modena şehrinin yakınındaki Maranello'da olan İtalyan bir lüks spor otomobil markası. Ferrari, 1929'da Alfa Romeo'nun yarış takımı olarak kurulmuş, 1947'de pist dışına da yasal olarak uygun otomobil üretimine başlamıştır.

Ferrari'nin hikâyesi, Enzo Ferrari'nin yaşam hikâyesi olarak kabul edilir. Ferrari üzerine yayınlanan hemen hemen tüm belgeseller ve tanıtımlarda Enzo Ferrari'nin yaşam hikâyesi anlatılır.