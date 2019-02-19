Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerin devamsızlıklarının arttığını, başarılarının düştüğünü, hatta bu davranışların etkisinin bazen yetişkinlikte bile sürdüğünü söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ayvaz “Zorbalık genellikle okullarda; sosyal dışlama, fiziksel, duygusal ve sözel zorbalık olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla gizli kalan zorbalık çocuk tarafından itiraf edilmezse bütün hayatını etkileyebilir. Çocuğunuzun hareketlerini ve çevresini onu bunaltmadan takip edin” diyor. Doç. Dr. Ayvaz, kendi yaptıkları bir çalışmada okullarda çocukların en sık “itme” zorbalığına maruz kaldığı gördüklerini söyleyerek “Bunu ‘bedene kaba şaka’, ‘saç-kulak çekme’, ‘Tehlikeli aletle saldırma’ davranışı takip ediyor. Sözel zorbalık türleri içerisinde en çok ‘ad takma’ ve ‘tehdit etme’ bulunuyor. Duygusal zorbalık türleri içerisinde ‘eşyaya zarar verme’, ‘küçük düşürme’, ‘ayrımcılık yapma’ ve ‘gruptan dışlama’ bulunuyor. Bu davranışların tesiri ömür boyu devam edebiliyor” dedi.