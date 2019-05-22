Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nutricia’nın katkılarıyla yayınlanan “Alerji Dostu Tarifler” kitabında besin alerjisi sebebiyle çocukların yiyemediği yüzlerce geleneksel yemek, farklı malzemelerle yeni baştan üretildi. Günümüzde çocuklarda besin alerjisinin çok sık görüldüğünü ve annelerin çocuklarına ne yedirecekleri konusunda çaresiz kaldıklarını söyleyen Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan, bunun üzerine 2018 Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında bir yemek yarışması düzenlediklerini belirterek “Bu şekilde sütsüz, yumurtasız, glütensiz; genel alerjen ve rafine şeker içermeyen doğal, katkısız ve lezzetli tariflerin de türetilebileceğini herkese göstermek istedik. Anneler çocuklarının yiyemedikleri yemekleri, alerjilerine uygun şekilde farklı malzemelerle baştan tasarladı. Biz de bu tarifleri toplayarak, tüm alerjik çocuk ailelerine ulaştırmak istedik. Anneler arasındaki örnek dayanışmanın eseri olan bu kitap, imkânsız gibi görünen birçok tarifin mümkün olabileceğini, medikal diyete rağmen çocuklarımızın da sağlıklı ve dengeli beslenebileceğini gösteriyor” dedi.



Ziyneti Kocabıyık