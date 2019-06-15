Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bazı gıdaların meme kanserinin tekrarlama riskini azalttığını söyleyen MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar “Yapılan çalışmalar özellikle soya içeren gıdalar, meyve ve turpgil tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Soya içeren yiyeceklerin (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.) meme kanseri gelişimi riskini azalttığına dair özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunuyor. Ayrıca limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu, elma, brokoli, pancar, Brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor’’ dedi.