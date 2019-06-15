Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da kamu hastanelerinin bir gecede 51 bin acil hastasına, günde 260-270 bin insana hizmet verildiğini belirterek “2018 senesinde 134 milyon defa insanlara dokunmuşuz. Aşısı, reçetesi, muayenesi dahil her İstanbullu yılda 8-9 kere sağlık sisteminden yararlanmış. Bu oran 2002 senesinde sadece ikiydi” dedi. İstanbul’da 2002 yılında 19 bin hasta yatağının bulunduğunu, bunlardan sadece kamu hastanelerinde 60 tek ve çift kişilik odanın bulunduğunu belirten Memişoğlu “Şu anda sadece kamu hastanelerinde 20 bine yakın hasta yatağı var. Bunların yüzde 70’i yani 15 bine yakını tek ve çift kişilik. İstanbul’a son 3 senede büyük bir yatak kapasitesi eklendi ve 8 hastane yenilendi. Bu yıl da biner yataklı Göztepe, Okmeydanı, Kartal Hastaneleri ile Seyrantepe ve Bahçelievler hastanelerini devreye alacağız. 2020 sonunda bir milyon metrekare alan üzerine inşa edilen 2682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi faaliyete başlayacak. Bu hastaneler, sağlığın inşaat şaheserleri. İçlerini de en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.