Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ülkemizde ve dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan deri kanseri, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. En öldürücü kanser türlerinin başında gelen melanomun ortaya çıkışında güneş ışınlarının etkisinin büyük olduğunu söyleyen Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilgün Solak “Deri kanseri görülme sıklığının artış sebeplerinden biri de güneş kremi kullanımı ile ilgili yanlış bilgilerdir. ‘Nasılsa güneşten koruyan ürünler kullanıyorum” diye rahat hareket eden kişiler, güneş altında daha çok vakit geçiriyor. Ancak güneşten koruyan ürünlerin etkinlik süresi en fazla dört saattir. Koruma faktörü 30’un üzerindeki kremleri, dört saatte bir tazelemek gerekir. Ancak yine de kreme güvenip fazla güneşte kalmayın” dedi.

SİVİLCE GİBİ BAŞLAR

Deri kanserinin kendini genellikle cilt yüzeyinde kabarma şeklinde gösterdiğini belirten Prof. Dr. Solak “En sık karşılaşılan bazal hücreli karsinoma denilen kanser türü bir sivilce gibi başlar. Ardından o sivilce bir yara hâline gelir, kabuklanır ve bir türlü iyileşmez. İnsanların, son dönemlerde vücutlarında gözlemledikleri hızlıca büyüyen, iyileşmeyen bir yara ya da kabartı varsa melanom olmayan deri kanserinden şüphelenilebilir” dedi.

ELLİDEN FAZLA BEN VARSA

Hayati risk taşıyan melanomun ise genellikle kendini kahverengi ya da siyah bir ben şeklinde gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Solak “Melanom çok nadiren var olan benlerin üzerinden de gelişim gösterebilir. Bununla birlikte vücudumuzdaki bazı benlerin melanoma dönme riski de bulunur. Bu sebeple kişiler vücutlarını çok dikkatli incelemelidir. Özellikle 50’den fazla beni olanların mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından görülmesi ve bu benlerin “dermoskop” cihazıyla incelenip kayıt altına alınması gerekir” hatırlatmasını yaptı.

AĞIZ İÇİNDE BİLE GÖRÜLÜR

Öldürücü deri kanseri melanomun ağız içinde hatta bağırsakta bile görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Gülsüm Solak “Deri kanserleri en sık güneşe maruz kalan bölgeler olan baş ve boyun kısmında görülmektedir. Hayati riske yol açan melanom ise kadınlarda en çok bacakta, erkeklerde ise sırtta görülmektedir. Ancak melanom her zaman güneşle alakalı olmamaktadır. Güneşten bağımsız olarak ağız içinde, hatta mukozalarda ve bağırsakta bile çıkabilir” dedi.

YANIĞA FINDIK YAĞI SARI KANTARON

Güneş yanıklarına müdahale ederken öncelikle cildi nemlendirmek ve serinletmek gerektiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Gaye Hafez “Soğuk su ile ıslatılmış temiz bir bezle, cildi nemlendirmek hem kaşıntı hem yanma hissini azaltır. Halk arasında, güneş yanığı sebebiyle oluşan yanma ve ağrı hissinin giderilmesi için yoğurt veya diş macunu sürmek hâlen devam eden yanlış uygulamalardır. Bu gibi ürünlerle cildin hava almasının engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder” dedi. Güneş yanığı olan kişinin bol su içmesi gerektiğini de hatırlatan Dr. Hafez “Fındık ve lavanta yağı, sarı kantaron ve aloe vera çok etkilidir” dedi.

SIK DOKUNMUŞ PAMUKLU KIYAFETLERİ TERCİH EDİN

Deri kanserinden korunabilmenin en önemli yolunun güneşten kaçınmak olduğunu belirten Prof. Dr. Solak, sadece deniz kenarında güneşlenmek değil, günlük hayatta maruz kalınan güneşin de tehlikeli olduğunu söyleyerek “Korunmak için kişinin başına koruyucu ve gözüne geniş kenarlı gözlük takması, ultraviyole geçirmeyen uzun mayolar kullanması ve pamuklu sık dokunmuş giysiler seçmesi en basit tedbirlerdir” dedi.