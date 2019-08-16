Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yılında yakalandığı kanser yüzünden bir böbreğini kaybeden Onko & Koçsel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç, hastalığının ikinci evrede teşhis edildiğini belirterek “Böbrek kanseri sinsi ilerleyen bir hastalık. Ameliyata çok hızlı karar verdik. Çünkü bendeki böbrek kanserinin çok hızlı ilerleyen bir türüydü” dedi. Böbrek kanseri hastalarına sağlam böbreği korumak için genellikle kemoterapi verilmediğini anlatan Koç “Ben riski göze aldım ve agresif bir kemoterapi oldum. Bir senede kanseri yendim ve o arada fabrikamı açtım. Fabrikamda üretilen ilaçlarla kanserin son kalıntılarını da vücudumdan attım. Böylesine bir şey kısmet oldu bana” diye anlattı.