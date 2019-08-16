2015 yılında yakalandığı kanser yüzünden bir böbreğini kaybeden Onko & Koçsel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç, hastalığının ikinci evrede teşhis edildiğini belirterek “Böbrek kanseri sinsi ilerleyen bir hastalık. Ameliyata çok hızlı karar verdik. Çünkü bendeki böbrek kanserinin çok hızlı ilerleyen bir türüydü” dedi. Böbrek kanseri hastalarına sağlam böbreği korumak için genellikle kemoterapi verilmediğini anlatan Koç “Ben riski göze aldım ve agresif bir kemoterapi oldum. Bir senede kanseri yendim ve o arada fabrikamı açtım. Fabrikamda üretilen ilaçlarla kanserin son kalıntılarını da vücudumdan attım. Böylesine bir şey kısmet oldu bana” diye anlattı.
Kanser ilacı fabrikası kurarken kanser oldu
16.08.2019 - 07:19 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanser ilaçları üretmek için hazırladığı fabrikasını açma aşamasında böbrek kanseri olduğunu öğrenen işadamı İrfan Koç, bir yılda yendiği kanserin son kalıntılarını da fabrikasında üretilen ilaçlarla attı.
Etiketler : kanser,sağlık,
644026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/644026.aspx
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