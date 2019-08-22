Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaciğer ve böbrek nakillerinde olduğu gibi organlarını bağışlayan donörün kıkırdağı, kıkırdak hasarı olan hastalara nakledilebiliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili gerekli izinlerin alındığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Tedavi genç hastalar ve kıkırdak hasarının fazla olduğu kişilerde diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda uygulanıyor” dedi. Tedavinin yüzde 80 oranında başarılı olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, önceki tedavilerde, hastadan alınan kıkırdak örneğinin laboratuvar ortamında üretilip bir zar gibi kıkırdağın hasarlı bölgesine yerleştirildiğini belirterek, donörden nakille tedavinin tek seansta gerçekleştiğini söyledi. Donörden kıkırdağı aldıktan sonra uygun şartlarda 3 hafta sakladıklarını belirten Doç. Dr. Meriç” Hastaların nakil sonrasında böbrek ve karaciğer naklinde olduğu gibi bir ilaç kullanmasına gerek olmuyor” dedi.